Sermonet’Amo e i suoi fratelli: gran finale al Belvedere

Indirizzo non disponibile

Torna il teatro dialettale a Sermoneta per l’ormai consueto appuntamento con la rassegna “Sermonet'Amo e i suoi fratelli” giunta alla sua sesta edizione. Una manifestazione organizzata dalla compagnia teatrale Dritto & Rovescio con la direzione artistica di Eleonora Mugnai e finanziata dall'Amministrazione comunale di Sermoneta e dalla Regione Lazio nell’ambito de “Le forme dell’Arte” e inserita nel cartellone estivo “Sermoneta Estate 2024”.

Sabato 22 giugno, come sempre nella suggestiva cornice del Belvedere, si terrà il secondo appuntamento di questa rassegna che vuole promuovere il dialetto come patrimonio immateriale della comunità e vedrà in scena lo spettacolo “Le tre sorelle" diretta da Rosario Matrone, a cura del Gruppo teatrale Santa Maria Goretti.

Gran finale domenica 23 giugno con la compagnia teatrale Dritto e Rovescio di Doganella che porterà in scena “48: morto che parla” scritta e diretta da Eleonora Mugnai, in dialetto di Sermoneta.

L’appuntamento

È dunque per sabato 22 e domenica 23 giugno alle ore 21.00 presso il Belvedere a Sermoneta. L’ingresso è libero e gratuito.