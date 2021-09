Ultimi appuntamenti del settembre di eventi a Sermoneta

Orario non disponibile

Volge al termine la rassegna che ha visto animare Sermoneta per tutti i fine settimana di settembre: un weekend denso di attività e iniziative per salutare definitivamente la bella stagione e prepararsi agli eventi autunnali.

Sabato 25 settembre ad inaugurare i due giorni di appuntamenti ci sarà il campionato italiano di regolarità in vespa organizzato dal Vespa Club di Sermoneta, che si svolgerà nell’area di Campo Vecchio e che vedrà oltre cento vespisti provenienti da tutta Italia, cimentandosi in percorsi che si snoderanno in diverse città della provincia di Latina, partendo da Sermoneta.

Nel pomeriggio sarà inaugurato il Festival del Tempo, giunto alla sua seconda edizione, che porterà nei luoghi più suggestivi del borgo medievale arte, cultura, musica e molto altro.

La giornata di domenica 26 settembre inizierà con l’ultimo appuntamento con le “passeggiate settembrine” a cura dell’Unitre di Sermoneta, con un percorso alla scoperta dell’abbazia di Valvisciolo e fino al monte Carbolino.

Nel pomeriggio si terranno una serie di eventi sia nel borgo medievale che nella zona di Monticchio. Proprio presso l’area mercato di Monticchio si terrà a partire dalle 15.30 la giornata ecologica organizzata da Plastic Free in collaborazione con il Comune di Sermoneta e la società Servizi Industriali; alle 18.00 presso la cavea del parco adiacente al centro civico, la banda musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta diretta dal M° Michele Secci terrà il suo secondo concerto – dopo quello al belvedere del 29 agosto – in occasione dei 50 anni di costituzione dell’associazione Banda musicale, eseguendo il proprio repertorio bandistico.

Presso il Belvedere invece, sempre alle ore 18.00, la scrittrice Natalina Stefi presenterà il suo libro “Ottant’anni per raggiungere un sogno”.

È dunque per sabato 25 e domenica 26 settembre a Sermoneta. Gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno nel più stretto rispetto delle norme anti COVID-19.