A Sermoneta arriva il Contemporary Art Festival

La meravigliosa cittadina di Sermoneta, incastonata tra i Monti Lepini, si sviluppa tra il 1200 e il 1400 come il caratteristico borgo medievale che vediamo oggi: stradine e vicoli in pietra, caseggiati e mura merlate, il castello Caetani che svetta imponente su un panorama mozzafiato. Un gioiello urbanistico davvero ben conservato, tra le cui vie si respira tutta la ricchezza storico-artistica di un borgo italiano in cui il tempo scorre più lento, al ritmo di un’altra epoca.

La collettiva

L’idea di organizzare una grande esposizione d’arte visiva tra le vie del borgo nasce dalla voglia di valorizzare gli innumerevoli scorci dal sapore pittoresco che Sermoneta offre alla vista, alimentando un dialogo stimolante tra l’architettura medievale e l’arte contemporanea. I numerosi e vari contesti espositivi a disposizione daranno agli artisti l’opportunità di pensare, progettare e realizzare installazioni e opere d’arte site specific che si adattino e al tempo stesso esaltino la peculiarità dell’ambiente circostante, in un’ottica di rivalutazione e rinnovamento urbanistico. Ciascun artista potrà liberamente esprimersi secondo il proprio filone di ricerca, senza dover adattarsi a una tematica in particolare, ma tenendo ben presenti gli obiettivi di valorizzazione e integrazione tra l’arte contemporanea e il territorio che andrà a ospitarla. Tra i criteri di selezione è prevalsa la scelta di opere che ben si integrano con la situazione allestitiva scelta e che esaltano la particolare conformazione architettonica del borgo. L’intera cittadina storica di Sermoneta è concepita infatti come uno spazio espositivo a cielo aperto che nelle quattro settimane di luglio sarà teatro di performances, reading poetici e letterari, concerti e degustazioni enogastronomiche.

Programma

Gli artisti esporranno le opere selezionate nell’ambito di una mostra collettiva: patrocinata dal comune di Sermoneta e dall’Abbazia di Valvisciolo per un totale di ben 4 settimane di esposizione in un borgo storico e panoramico un ricco calendario di eventi culturali, musicali ed enogastronomici ad animare l’intero mese della manifestazione: sabato 6 luglio ore 18:30 Inaugurazione della mostra collettiva presso la Loggia dei Mercanti sabato 13 luglio ore 17:30 inaugurazione della mostra personale Arcobaleni di F. Intreccialagli presso l’Abbazia di Valvisciolo domenica 14 luglio ore 18:00 la Compagnia degli Uscocchi presenta “Il Musico Imaginifico - Contrappunti sinestetici” su Gabriele d’Annunzio con il patrocinio de “Il Vittoriale degli Italiani - Fondazione” diversi sponsor e realtà enogastronomiche locali interessate alla visibilità dell’evento che parteciperanno con personale e desk informativo BSP Pharmaceuticals, Tipografia Palozzi, Azienda Vinicola Casale del Giglio, Gabriele Pulcini Vini. Dato l’altissimo flusso di pubblico e turisti durante il periodo estivo, il format è aperto ad artisti italiani e internazionali e prevede la partecipazione di circa 20 artisti, le cui opere saranno dislocate negli spazi aperti del borgo e al chiuso, tra la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa di San Michele e la sala espositiva situata presso la piazza di San Lorenzo.

Sempre all’interno del circuito del festival, alle pendici del borgo di Sermoneta presso il chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo, dal 13 luglio al 10 agosto sarà possibile visitare la mostra personale ”Arcobaleni” di Francesco Intreccialagli.

All’ingresso del borgo verrà fornita una mappa che consentirà al visitatore di esplorare il territorio alla ricerca delle opere d’arte dislocate in più punti ben segnalati sulla pianta. Al termine della mostra sarà realizzato un catalogo con le fotografie delle opere nel contesto allestitivo scelto e i testi critici dedicati, realizzati dalla curatrice del festival, la Dott.ssa Valeria Rufini Ferranti. Durante il periodo espositivo saranno realizzati contenuti social ad hoc sulla mostra, che saranno diffusi sulle piattaforme social di Medina Castelli Romani e Medina Roma, in collaborazione con la content creator e social media manager la dott.ssa Evelina Silvestroni, a_r_t_i_t_u_d_e.

Gli artisti partecipanti: Alessia Zolfo, Ana Paula Torres, Andrea Mario Bert, Cristina Gentile, Elena De Santis, Enza Messini, Fabio Masotti, Fernando Falconi, Francesco Intreccialagli, Giorgia Pecchi, Luciano Rubini, Manfred Vogt, Marisa Perello, Massimo Pompeo, Michele Peri, Nathan Hessler, Paola Risa, Paola Vinciguerra, Sergio Gotti, Simona De Caro, Venanzio Manciocchi