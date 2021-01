Sermoneta protagonista di Linea Verde su Rai Uno

Non è una novità, Sermoneta è uno dei borghi medievali tra i più belli d’Italia e tra i più corteggiati dal Cinema e dalla televisione.

Lo splendido paese lepino è stato spesso set di grandi produzioni cinematografiche ma anche di trasmissioni televisive: solo nell’ultimo anno Sermoneta è stata protagonista di svariati programmi delle televisioni nazionali: “Sempreverde” condotta da Luca e Daniela Sardella in onda su Rete 4, “Sei in un Paese Meraviglioso” condotto da Dario Vergassola per Sky Arte, oltre a servizi di Rai News24, Rai Tre e Rai Due.

Domenica 24 gennaio Sermoneta sarà protagonista di una nuova puntata di Linea Verde il programma di Rai Uno condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, che ogni settimana fa tappa in località suggestive del nostro Paese per promuovere il Made in Italy e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari.

Le telecamere della Rai attraverseranno i vicoli più suggestivi del borgo, la loggia dei Mercanti, il belvedere e andranno alla scoperta delle tracce del passaggio dei Templari; Linea Verde farà tappa anche in pianura per far conoscere al grande pubblico l’allevamento bufalino dei fratelli Padovano e le coltivazioni di kiwi.

L’attenzione verso Sermoneta conferma quanto le sue bellezze e le eccellenze gastronomiche possano essere di richiamo per turisti in cerca di storia, bei paesaggi, ma anche tour enogastronomici.

L'appuntamento

È per domenica 24 gennaio alle ore 12.20 su Rai Uno.