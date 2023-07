Sermoneta racconta: una visita guidata teatralizzata per conoscere il borgo medievale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Proseguono le iniziative del programma di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sermoneta per questa estate 2023.

Sabato 15 luglio si terrà un altro appuntamento della rassegna Sermoneta Racconta: un modo divertente e coinvolgente di scoprire la storia, le curiosità e racconti del passato immergendosi totalmente nell’atmosfera di tempi passati.

A partire dalle ore 19.00 una guida autorizzata accompagnando i visitatori tra vicoli, palazzi, e luoghi permetterà di conoscere le vicende di duchi e pontefici, come papa Alessandro VI Borgia e il duca Camillo I Caetani, che sono passati o hanno vissuto a Sermoneta secoli or sono. La visita guidata sarà impreziosita dalla presenza di attori in costume d’epoca che faranno rivivere i personaggi celebri attraverso le loro parole e i loro gesti.

Una visita guidata piacevole e adatta a tutta la famiglia che consentirà ai visitatori di conoscere da un altro punto di vista lo splendido borgo medievale.

L’appuntamento

È per sabato 15 luglio alle ore 19.00, per ricevere maggiori informazioni e prenotare il proprio tour è a disposizione il numero 324 8821981.