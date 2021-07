Sermoneta si Tinge di Rosa: al via la XI edizione

Tra gli eventi estivi che animeranno lo splendido borgo medievale di Sermoneta torna per la sua XI edizione una rassegna molto amata, ovvero Sermoneta si tinge di Rosa organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Art'é.

Sabato 10 e domenica 11 luglio sarà un fine settimana tutto al femminile: mostre, esposizioni artigianali e soprattutto numerosi incontri e approfondimenti sul tema della salute dell’economia, nel pieno rispetto dell'emergenza sanitaria in corso.

Presso corso Garibaldi, piazza del Popolo, Loggia dei Mercanti, piazza San Lorenzo, atrio palazzo comunale, via Marconi, palazzo Caetani Saranno allestiti spazi espositivi dove si terranno laboratori creativi e altri appuntamenti. Oltre all’ormai consueta premiazione delle donne imprenditrici che hanno avviato la loro attività a Sermoneta nel corso 2020.

Importante quest’anno la presenta della LILT, Lega Italiano per la Lotta ai Tumori, con la quale il Comune di Sermoneta sabato 10 luglio alle ore 10.30 firmerà un protocollo d’intesa per l’apertura di una sede in città e l’avvio di percorsi di screening e di prevenzione per la popolazione femminile.

La manifestazione si chiuderà domenica con lo spettacolo a cura della asd Art Maison “Le donne della divina commedia” in onore del sommo poeta Dante Alighieri nel 700esimo anno dalla sua scomparsa.

Il programma della rassegna

SABATO 10 LUGLIO

ORE 10:15 Loggia dei Mercanti

Apertura XI edizione “Sermoneta si tinge di rosa”

ORE 10:30 Loggia dei Mercanti

“40 anni di Lilt: Sermoneta e la prevenzione”

Verso un protocollo di intesa per l’organizzazione di giornate sociali tra l’associazione LILT e la Città di Sermoneta.

Tavola rotonda con:

- la presidente Lilt Nicoletta D’Erme, consigliera di parità della Provincia di Latina

- l’amministrazione comunale di Sermoneta

- la docente di Infermieristica Laura Carocci

- le studentesse del corso di laurea infermieristica di Latina

Dalle ore 16 Loggia dei Mercanti

“Semi d’Arte”: laboratorio d’arte per bambini e adulti a cura dell’associazione William Morris

ORE 17:00 Aula consiliare

Il Rotaract Club Latina presenta: “Momenti di riflessione sulla sensibilizzazione del rispetto del ruolo della donna nella società attraverso l’arte e la poesia”.

ORE 18:00 San Michele Arcangelo

Presentazione del libro “PHANTAZO” di Myriam Ambrosini.

Con l’intervento del sen. Riccardo Pedrizzi Presidente nazionale Comitato scientifico UCID; Valeria Cecere e Adriana Trapanese (Compagnia del Tirso). Commento musicale del M° Reginaldo Falconi

DOMENICA 11 LUGLIO

ORE 17:00 Loggia dei Mercanti

Salotto di attualità, imprenditoria arte e cultura “Donne al Centro”. Interventi:

Valentina Picca Bianchi presidente nazionale FI.PE Donne Confcommercio presenta il progetto “Sicurezza Vera”;

l’impresa Sturt up To.Be Srl presenta la tecnologia Li-Fi e sostenibilità per l’attenzione all’ambiente;

Federica Ferrante trainer e coach interviene su “Formarsi e motivarsi per agire”.

A seguire: consegna attestati alle imprese in rosa di Sermoneta avviate nel 2020

ORE 18:30 Loggia Dei Mercanti

Spettacolo teatral-musicale a cura della asd Art Maison “Le donne della divina commedia” in onore del sommo poeta Dante Alighieri nel 700esimo anno dalla sua scomparsa.

MOSTRE ED EVENTI SABATO 10 E DOMENICA 11 LUGLIO DALLE 11 ALLE 19

Corso Garibaldi - Piazza del Popolo apertura mostre d’arte, pittura e scultura a cura dell’associazione Musicinecultura. Mostre di pittura a cura dell’art director Luigi Rosa

Atrio comunale mostre di pittura a cura delle pittrici: Rosalba Maldera Tarricone e Eva Shunk

Corso Garibaldi –Via Marconi – Piazza San Lorenzo: esposizione di artigianato a cura delle artigiane di Sermoneta

Piazza San Lorenzo: percorso olfattivo emozionale dei profumi a cura della profumeria ‘Nobile’ essenze, profumi saponi creme

Palazzo Caetani: mostra ‘Antichi Mestieri’ a cura dell’associazione culturale “La Scarana” odv