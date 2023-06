Sermoneta si tinge di rosa: al via la 13° edizione

Orario non disponibile

Si aprono gli eventi del ricco calendario della rassegna “Sermoneta Estate 2023” con la 13° edizione di Sermoneta si tinge di rosa", manifestazione dedicata alla creatività femminile in vari ambiti dall’imprenditoria alla cultura e all’arte.

Lo splendido borgo medievale ospiterà dal 3 al 5 giugno mostre, eventi e tavole rotonde sul tema "Cibo sinonimo di salute, benessere e turismo", in collaborazione con gli Istituti di Istruzione Superiore Vittorio Veneto Salvemini di Latina e liceo artistico Michelangelo Buonarroti di Latina.

La manifestazione, organizzata dall'Amministrazione comunale di Sermoneta con la collaborazione di Art'è e il patrocinio di Confcommercio Lazio Sud, promuoverà il lavoro e l’ingegno di studentesse, imprenditrici, artiste e professioniste, proponendo un confronto stimolante per tutti.

Si partirà sabato 3 giugno alle 16.30 con la prima tavola rotonda presso la loggia dei Mercanti, introdotta dalle poesie dedicate alla donna a cura di Natalina Stefi. Alle 17 si parlerà di “Futuro della promozione turistica attraverso i progetti scolastici: le proposte del mondo della scuola”, con la dirigente scolastica dell’istituto Vittorio Veneto Salvemini Marina Rossi, il responsabile Ptco dello stesso istituto Giovanni Scialò e rappresentanti del Liceo Buonarroti e del Dams di Latina.

Domenica 4 giugno dalla mattina l’esposizione di artigianato artistico per le vie del paese a cura delle artigiane di Sermoneta. Dalle ore 15 alla Loggia dei Mercanti il convegno “Cibo di qualità sinonimo di salute e benessere e volano del turismo”, a cui parteciperanno le dirigenti scolastiche del Vittorio Veneto-Salvemini e Buonarroti, Marina Rossi e Anna Maria Leone, l’antropologo Giuseppe Lattanzi, la ricercatrice Cnr Giuseppina Multari, le Lady Chef con Maria Nasso, la nutrizionista Federica Cerasoli, la cardiologa Valentina Drusca, Vespasiano Di Spiritosa del Biocampus e Mara Labella di Federcarni.

A seguire ci sarà la presentazione del libro “Prospettiva rosea” dell’angiologo Mauro Mario Mariani, introdotto da Elena Nardone presidente del Gruppo Bellezza e Benessere di Confcommercio Lazio sud. Dopo la consegna degli attestati per le attività di imprenditoria femminile di Sermoneta aperte nel 2022, ci si sposterà alla chiesa di San Michele Arcangelo per la proiezione del cortometraggio girato a Sermoneta a cura dell’Istituto Vittorio Veneto-Salvemini.

Infine, lunedì 5 giugno alle 18 all’abbazia di Valvisciolo, sarà presentato il libro “Oleo turismo” di Fabiola Pulieri, con una tavola rotonda sull’oleo turismo nel territorio pontino.