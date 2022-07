Sermoneta Summer Festival: quattro serate di musica e divertimento

Estate a Sermoneta: bei panorami, frescura montana e tanti eventi per passare piacevolmente le serate più calde.

Tra i vari appuntamenti estivi arriva anche la prima edizione del Sermoneta Summer Festival, organizzato dall’International production in collaborazione con Braciola Group, che porterà nello splendido paese lepino musica di altissimo livello.

Dal 27 al 30 luglio presso l’Area del Mercato di Monticchio arriveranno musicisti, cantanti e band di fama nazionale.

Quattro serate di grande musica a ingresso gratuito con i Rock Sotto Assedio - Vasco Rossi Cover Band, seguita da The Kolors, Sud Sound System, per chiudere poi con il concerto Daniele si Nasce, omaggio a Renato Zero.

Nell’area del mercato sarà allestito anche uno spazio dedicato alla ristorazione con piatti gustosi e ottimi drink.

Il programma dei concerti

Mercoledì 27 luglio

Rock Sotto Assedio - Vasco Rossi Cover Band

Giovedì 28 luglio

The Kolors

Venerdì 29 luglio

Sud Sound System

Sabato 30 luglio

Daniele si nasce - The best of Renato Zero