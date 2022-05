Settimana europea dei parchi 2022 a Cori e Priverno

In occasione della Giornata Europea dei Parchi istituita nel 1909 con la nascita del primo parco nazionale europeo, la Regione Lazio organizza una intera settimana di eventi per vivere appieno la natura e le bellezze che ci circondano.

Dal 21 al 29 maggio infatti si terrà la “Settimana europea dei parchi 2022 – Natura in cammino” quest’anno dedicata al tema del camminare lungo i meravigliosi sentieri nelle aree protette della nostra regione.

Anche la provincia pontina aderisce a queste iniziative celebrando due luoghi ritenuti “Monumenti Naturali”: il Castello di San Martino a Priverno e la zona del Lago di Giulianello con due passeggiate che si terranno domenica 22 maggio.

Per la visita al Castello di San Martino la partenza è prevista per le 9:15 presso il parcheggio dell’Abbazia di Fossanova per iniziare con una breve vista del celebre monumento monastico. Camminando per circa un’ora lungo la Francigena si raggiungerà l’area del Monumento Naturale. Infine, insieme alla comunità di “Slow Food Travel Monti Lepini”, si potrà visitare frantoio per conoscere come si gusta il pregiato “Olio Dop delle Colline Pontine”.

Per la passeggiata al Lago di Giulianello l’appuntamento è fissato alle 10 presso il borgo antico di Giulianello (sotto l’arco). Da li inizierà una piacevole e comoda passeggiata di circa 7 km, guidati da Iseno Tamburlani, esperto di erbe alimurgiche. La sosta si concluderà presso il lago con una degustazione “naturale”, accolti dalla comunità locale del “Dominio Collettivo Giulianello”.

Le due passeggiate prevedono un massimo di 25 partecipanti, è dunque obbligatoria la prenotazione. Per coloro che parteciperanno sono fortemente consigliate scarpe da trekking o sportive, acqua e cappello.

L’appuntamento

È dunque per domenica 22 maggio a Priverno e a Cori. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori: la Compagnia dei Lepini e SlowFood Travel dei Monti Lepini.