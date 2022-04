Shake: lo spettacolo itinerante nelle grotte di Palazzo Caetani a Cisterna

Dopo il successo registrato nelle stanze del Castello Baronale di Maenza, torna in scena l’Acting Lab della scuola d’arte Non Solo Danza con Shake, un mix delle opere del drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare.

Nuova ambientazione per l’appuntamento di domenica 24 aprile a Cisterna, che molto si addice a parecchie delle opere del Bardo, ovvero le grotte e i sotterranei del Palazzo Caetani, finalmente riaperte al pubblico dopo ben quattro anni di chiusura. La natura dello spettacolo, che è itinerante, permetterà in uno stesso momento non solo di conoscere le opere più importanti di Shakespeare ma anche di visitare le grotte che racchiudono tra le loro volte oltre quattro secoli di storia.

Ben sette personaggi delle opere più importanti di Shakespeare saranno portati in scena in rappresentazioni individuali da Macbeth all’Amleto, da Otello a Le allegre comari di Windsor, passando poi per Romeo e Giulietta. Gli spettatori dovranno seguire un percorso che li porterà alla scoperta di uno spettacolo che fonde le atmosfere shakespeariane, grazie anche ai suggestivi costumi utilizzati nelle rievocazioni storiche prestati dal Comune di Bassiano, a chiavi interpretative del tutto moderne, impreziosite ulteriormente da voci e video che appariranno sui telefoni del pubblico grazie a una serie di QR Code.

Dalle 17 alle 19.15 il pubblico suddiviso in gruppi potrà a ben quattro repliche dello spettacolo. In scena Marilena Amodeo, Stella Aversano, Federica Buglione, Marco Campoli, Samantha Centra, Federica Coruzzolo, Michele Guarino, Giorgia Peloso, Silvia Pucci, Isabella Rahimi, Giulia Ronci, Andrea Simonelli, Valerio Valle la regia è di Simone Finotti.

L’appuntamento

È dunque domenica 24 aprile a partire dalle 17 in piazza XIX Marzo a Cisterna. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione da effettuare al 324.9023870 – 328.0559096 oppure al link: www.macchiaeventi.prenotime.it