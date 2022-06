Ad Aprilia tornano gli Shopping Days

Tornano ad Aprilia gli Shopping Days, un appuntamento ormai tradizionale dell’estate apriliana che offre ai cittadini e ai visitatori un’occasione per curiosare tra gli stand e approfittare dei saldi estivi.

La rassegna è organizzata dalla Pro Loco di Aprilia in collaborazione con diverse associazioni locali.

Si parte per l’appunto con l’inizio dei saldi previsto per sabato 2 luglio e si proseguirà per tutti i giovedì del mese. Oltre agli stand di varie categorie merceologiche, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, nelle vie del centro ci sarà musica, serate danzanti, angoli ristoro con eccellenze enogastronomiche nostrane, spettacoli dal vivo ed esibizioni sportive.

Il 2 luglio alle ore 21.00 la serata verrà allietata da musica e intrattenimento nei luoghi del centro.

Giovedì 7 luglio saranno diverse le iniziative: sfilata per le vie del centro ed esecuzione di brani musicali da parte della banda “La Pontina città di Aprilia”, gli acrobati per i bambini in piazza Roma. Per gli amanti dell’arte e della buona musica, invece, in piazza delle erbe vi aspetta un Vernissage di una mostra collettiva pittorica di artisti locali che esporranno nelle vetrine dei negozi in centro, mentre sul palco verrà raccontata e suonata la storia del blues. A piazza Marconi si terrà una dimostrazione sportiva del progetto “The Shadow project” #fighttheviolence, con la campionessa mondiale di kickboxing Gloria Peritore, e infine a parco Friuli vi aspetterà una serata danzate organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con il coordinamento dei Centri Anziani di Aprilia.

Il 14 luglio invece oltre all’intrattenimento musicale nelle vie del centro, per la prima volta saranno organizzati con la collaborazione del coordinamento dei comitati di quartiere, i “Giochi senza Quartiere”. I vari quartieri si sfideranno in giochi popolari e di piazza nel cuore della città, nello spirito più totale di divertimento e goliardia.

L’evento gastronomico tanto atteso “Aprilia Gelato in Festa”, organizzato in collaborazione con il marchio “Aprilia in Latium”, si terrà giovedì 21 luglio, una serata dedicata interamente al gelato e alla sua realizzazione.

Consuete le esibizioni e l’intrattenimento per le vie del centro di band musicali. Torna quest’anno la finale del concorso musicale nazionale “Aprilia Original Music”, organizzato in collaborazione con Arci La freccia durante l’ultima serata degli “Shopping Days”. In particolare la finale dell’evento musicale, molto richiesto dalle band emergenti, avrà luogo il 28 luglio in piazza Roma, le eliminatorie verranno svolte nei giorni 8-15-22 luglio presso l’area esterna dell’Ex Mattatoio.