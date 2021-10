Il Silenzio dell’Inchiostro: a Bassiano la IV edizione

Torna per la sua IV edizione la mostra Il silenzio dell’inchiostro presso la storica sede del Museo delle Scritture di Bassiano.

La Civica Raccolta del Libro d’Artista - intitolata all’artista romana Valeria Gramiccia (Roma, 1943-2018) è nata nel 2019 a seguito della prima edizione della mostra Il silenzio dell’inchiostro, quando artisti e collezionisti decisero di contribuire alla istituzione di una collezione permanente dedicata al Libro d’Artista contemporaneo.

Da allora di edizione in edizione e con acquisizioni di rilievo, la raccolta si è ampliata e oggi torna disponibile al pubblico dal 24 al 31 ottobre.

Il libro d’artista, da non intendersi come libro pregiato a tiratura limitata, è un’opera d’arte che sintetizza felicemente parole e immagini non ascrivibile né alla pittura né alla scultura in senso stretto. Il suo esulare da categorie precostituite porta alla libertà assoluta degli artisti sia nell’utilizzo dei materiali, si trovano libri d’artista realizzati in legno, ferro, carta, vetro, cera, marmo e molti altri; sia nella scelta delle tecniche: la pittura, l’incisione, la scultura, l’installazione, l’assemblage.

Proprio per questo la collezione di Bassiano presenta opere di generi diversi, che ben rappresentano la tumultuosa ricerca artistica di questo XXI secolo.

La mostra, a cura di Vincenzo Scozzarella e Antonio Fontana in collaborazione con Ilaria Monti, propone al pubblico opere di vari artisti: Carla Accardi, Getulio Alviani, Caterina Ciuffetelli, Collettivo d’Arte L’Albero delle Farfalle 2020, Gillo Dorfles, Monica Giovinazzi, Maria Lai, Loredana Manciati, Sara Montani, Giulia Napoleone, Massimo Pompeo, Alessandro Reale, Lorenzo Sartori, Guido Strazza.

