Simona Bencini, ex Dirotta su Cuba, e il LMG Quartet in concerto a Latina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna la grande musica al Circolo Cittadino di Latina con uno degli appuntamenti della stagione "Latina in Jazz 23/24" organizzata dal Latina Jazz Club Luciano Marinelli.

Sabato 6 aprile alle ore 21.00 si esibirà Simona Bencini affiancata dal LMG Quartet, formato da Pasquale Stafano al pianoforte, Gaetano Partipilo al sax, Giorgio Vendola al contrabbasso e basso elettrico e Mimmo Campanale alla batteria.

Simona Bencini è conosciuta dal grande pubblico per essere stata la voce dei Dirotta Su Cuba la band funky jazz che negli anni ’90 e 2000 ha spopolato con hit come Gelosia, Liberi di liberi da e molte altre. La sua è una carriera dai mille sfaccettature grazie alla sua duttilità e alle tante e variegate collaborazioni.

Al pubblico di Latina proporrà swing, ballad e bossa il tutto impreziosito dall’eleganza innata e da atmosfere raffinate e vintage che si vengono a creare insieme al Last Minute Gig Quartet.

L’appuntamento

È per sabato 6 aprile alle ore 21.00 presso il Circolo Cittadino di Latina. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3501959933 e 3387961980. Sarà possibile inoltre l’acquisto dei biglietti presso il botteghino del Circolo Cittadino che sarà aperto la sera del concerto, dalle ore 19.30 in poi.