Sing Out: un viaggio nel cantautorato americano

Un entusiasmante viaggio nella canzone americana dagli anni ’60 agli anni ’80 che vedrà protagonista il musicologo e cantante pontino Marcello De Dominicis (voce degli ormai celebri Folk Road) affiancato niente meno che dal chitarrista e vocalist dei Modena City Ramblers Gianluca Spirito nel concerto Sing Out.

Sabato 20 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Santa Maria Goretti si potranno ascoltare brani indimenticabili di grandi cantautori americani come Bob Dylan, Phil Ochs, Pete Seeger, Paul Simon e molti altri. Non mancheranno, come è tradizione per i Modena City Ramblers e per i Folk Road, incursioni nella scatenata musica irlandese.

De Dominicis e Spirito saranno affiancati da Alessandro Mazziotti alla cornamusa, flauti e whistle, ad aprire il concerto il giovane musicista Simone Sabatino che presenterà il suo ultimo progetto American Song Book.

Per partecipare all’evento, organizzato dall’Associazione Valore Salute, è possibile acquistare i biglietti presso i negozi di dischi Freak Out e Vinileria, entrambi siti in Corso Matteotti a Latina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 339/6290270.