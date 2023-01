Al Teatro Fellini va in scena “Snowflake”

Prosegue la stagione di prosa del Teatro Fellini di Pontinia, organizzata in collaborazione con ATCL - Circuito multidisciplinare del Lazio, riconosciuto dal MIC - Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Pontinia e della Provincia di Latina, con il primo spettacolo del 2023 ovvero “Snowflake” di Mike Bartlett (produzione 369gradi – con il sostegno di Fortezza Est).

Padre e figlia si sono allontanati improvvisamente, da tre anni non si parlano. Andy, il padre, invita la figlia Maya a passare insieme il Natale e mentre l’aspetta addobbando casa, riflette sul loro rapporto, su cosa l’ha fatta fuggire. Sulla scena vediamo un padre in trepidante attesa che racconta il passato, segreti di famiglia, tragedie, interrogativi mai risolti. Come finirà? Riusciranno a incontrarsi e provare a recuperare il loro rapporto?

Snowflake, termine che indica una persona fragile e indifesa, è uno spettacolo che parla, nei toni della commedia, di incomunicabilità, di difficili rapporti generazionali, non dona finali consolatori ma un profondo spaccato della Gran Bretagna dei primi anni 2000 che si interseca su interrogativi universali e fondanti.

In scena Marco Quaglia, affiancato dalle giovani Adalgisa Manfrida, Lucrezia Forni, diretti da Stefano Patti.

L’appuntamento

È per sabato 14 gennaio alle ore 21.00. Lo spettacolo sarà preceduto dall’aperitivo Campana street food a cura di Azienda Agricola Monti Cecubi alle ore 19.00. A disposizione sempre “Un Tram Chiamato Fellini” il servizio di navetta per raggiungere comodamente Pontinia da Latina (prenotazione al 3925407500).