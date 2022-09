“Scrivo ciò che vedo. Anna Politkovskaja” lo spettacolo di beneficenza al Ponchielli

Prezzo non disponibile

Quando il teatro diventa momento importante di riflessione e allo stesso tempo beneficenza arrivano eventi come lo spettacolo “Scrivo ciò che vedo. Anna Politkovskaja”.

Un testo scritto da Rosa Manauzzi e da Nino Bernardini che ne cura anche la regia, nel 2018, e che oggi più che mai è di grande attualità. “In scena – afferma Bernardini – ci sarà la denuncia contro ogni forma di sopraffazione, ci sarà la lotta per la libertà di stampa e di pensiero, ma si aprirà contestualmente una profonda riflessione sul ruolo del giornalista, su una professione che oggi più che mai deve guardare alla verità dei fatti, senza mai scendere a compromessi, a salvaguardia della dignità umana e del rispetto delle libertà inviolabili dell’uomo”.

Infatti sabato 1 e domenica 2 ottobre in scena al teatro Ponchielli di Latina ci sarà la storia della giornalista russa Anna Politkovskaja, nota per i suoi reportage sulla seconda guerra cecena e per le sue aspre critiche contro le forze armate e i governi russi sotto la presidenza di Vladimir Putin.

Il testo teatrale non solo racconta la vicenda della giornalista russa che ha pagato con la vita l’aver svolto con serietà e abnegazione il suo lavoro, nonostante le minacce e gli attentanti, fino alla morte violenta, ma allarga il racconto a quanti come Giovanni Spampinato, Mauro Rostagno, Giuseppe Fava, Ilaria Alpi, Peppino Impastato e Maria Grazia Cutuli, per citarne alcuni, sono stati uccisi perché hanno raccontato verità scomode.

Sul palco del Ponchielli si esibiranno Rose Marie Avaro, Adriana De Santis, Concetta Feliziani, Fabrizio Giona, Ivana Marchetti, Laura Massei, Rita Parisotto, Sabrina Quattrini e Marisa Spatolisano, con un cameo di Nino Bernardini. Trucco e parrucco sono a cura di Roberta Carella.

L’incasso della vendita dei biglietto dello spettacolo sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

L’appuntamento

È per sabato 1 alle 20.15 e domenica 2 ottobre alle ore 17.30, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 320.8889435.