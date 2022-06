Una mostra e tanti eventi per festeggiare i 4 anni del MUG

Il MUG Museo Giannini di Latina compie quattro anni, periodo in cui all’esposizione permanente si sono affiancate tantissime esposizioni temporanee, incontri, manifestazioni ed eventi culturali.

L’esposizione permanente permette di fare un tuffo nel passato osservando macchine e macchinari di un tempo che ormai sembra lontanissimo: dal telegrafo ai primi modelli di radio, dalle macchine per cucine ai grammofoni fino ad arrivare a velocipedi, biciclette e auto d’epoca. Una collezione che partendo dagli strumenti utilizzati in varie professioni arriva a raccontare la storia e il costume di oltre un secolo.

In occasione di questo anniversario sarà inaugurata la mostra Sorella Povertà che vede in esposizione i lavori che Pietro Contento ha realizzato in dieci anni di lavoro tra il 2011 e il 2021. Opere di pittura che portano l’osservatore in un mondo sognante e surreale ma legato al mondo dell’arte povera.

Nel corso della mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 3 luglio, si svolgeranno una serie di eventi: incontri, presentazioni di libri, conferenze e dibattiti.

Il programma degli eventi:

Sabato 11 giugno

ore 17.30 inaugurazione della mostra

Sabato 18 giugno

ore 17.30 presentazione del libro

Santi subito di Antonio Veneziani della FVE editori

Giovedì 23 giugno

ore 17.30 presentazione del libro

La maga del Circeo di Carlo Rinaldi

Mercoledì 29 giugno

ore 17.30 incontri

Cartoline da Latina (elaborati prodotti durante il laboratorio di rappresentazione urbana)

a cura di Il Muro

Giovedì 30 giugno

ore 17.30 tavola rotonda

Littoria – Latina, architetture e progetti