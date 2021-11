A Fondi, Sorelle per Sempre: dal libro al film prodotto dalla RAI

Partendo dalla storia vera di due neonate scambiate in culla a Mazara del Vallo la notte di capodanno del 1998, Mauro Caporiccio ha scritto il libro Sorelle per Sempre: un dramma che, dopo aver sconvolto due famiglie e aver fatto il giro della stampa internazionale, ha ispirato il film evento RAI sceneggiatore dallo stesso Mauro Caporiccio in collaborazione con Andrea e Maria Porporati.

“Ho scritto prima il film assieme ad altri colleghi – racconta Caporiccio – per poi dedicarmi al libro. Mi dispiaceva non raccontare i risvolti più intimi di due intere famiglie passate dagli abissi di un dramma esistenziale al lieto fine della rinascita. A distanza di 18 anni i protagonisti della storia hanno infatti trovato la forza e il coraggio di parlare a cuore aperto, si sono confidati con me raccontando emozioni, aneddoti e particolari forse mai confessati. Sono così venuti alla luce il film e, subito dopo, la fedelissima trama del libro”.

Ed è proprio Caporiccio che, su invito del sindaco Beniamino Maschietto e l’Assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, ha scelto Fondi per presentare per la prima volta il libro di recente uscita, una cronaca siciliana e un successo televisivo da 5 milioni di telespettatori, con una serata culturale in programma sabato 6 novembre, alle 17:30, nella sala conferenze del Castello Caetani.

All’incontro saranno presenti oltre l’autore, anche la giornalista televisiva Paola Saluzzi e l’attrice Donatella Finocchiaro che ha interpretato una delle due madri protagoniste del film prodotto da Matteo Levi per la 11 Marzo Film e Rai Fiction.

Dopo l’incontro di presentazione del libro, si terrà la proiezione del film. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social del Comune di Fondi e sarà proiettato su un maxi schermo all'esterno del Castello. In sala sarà possibile acquistare il libro.

L’appuntamento

È dunque per sabato 6 novembre alle ore 17.30 presso il Castello Caetani di Fondi. Per partecipare all’evento è consigliata la prenotazione da effettuare scrivendo all'indirizzo e-mail relazioniesternecomunedifondi@gmail.com (specificare se il posto in sala verrà occupato sia per la presentazione del libro che per la proiezione del film). L’ingresso è libero, green pass obbligatorio.