Sotto il Cielo del Redentore: osservazione delle stelle e di panorami mozzafiato

Indirizzo non disponibile

Tante le iniziative nei luoghi più suggestivi della provincia pontina per assistere allo spettacolo delle stelle cadenti, molto più frequenti nel mese di agosto. In particolare la notte di San Lorenzo, che cade il 10 di agosto è conosciuta anche come notte delle stelle cadenti.

In occasione proprio del 10 agosto e all’interno della rassegna #viviparchidelazio le guide Daniele Ruggieri e Andrea Patriarca organizzano Sotto il Cielo del Redentore, una serata di osservazione astronomica con telescopio presso l’area del Pellegrino a Maranola.

Il suggestivo spettacolo delle stelle cadenti e delle costellazioni estive si affiancherà alla vista mozzafiato sul golfo di Gaeta: nella notte si potrà ammirare lo scintillio delle stelle e delle luci della città in lontananza.

L’appuntamento

È per giovedì 10 agosto a partire dalle 19.30. L’evento è gratuito, per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 320 7045652.