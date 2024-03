Sottomesse: uno spettacolo teatrale per parlare di violenza sulle donne

Nella Giornata Internazionale della Donna, non si parla solo di parità di diritti e opportunità, ma è sempre più urgente la sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa il tema della violenza di genere, dato che i la violenza domestica e i femminicidi sono purtroppo sempre più frequenti ed efferati.

Venerdì 8 marzo presso il Teatro Europa di Aprilia andrà in scena lo spettacolo Sommerse, realizzato nell’ambito del progetto “Educare alla non violenza: a scuola si fa la differenza” che il Comune di Aprilia ha presentato in collaborazione con il Centro Donna Lilith, l’Associazione “Colori nel Mondo” e l’Associazione “Arte Mediterranea” in risposta all’Avviso pubblico della Regione Lazione Lazio dedicato alle iniziative in favore di comuni per progetti di prevenzione e contrasto della violenza di genere, ottenendone l’approvazione e il finanziamento in compartecipazione con il comune stesso.

Lo spettacolo ha coinvolto ragazze e ragazzi degli Istituti Superiori di Aprilia che reciteranno accanto ad attori e attrici professionisti alcuni testi scritti da loro stessi.

Il linguaggio dell’arte diventa uno strumento educativo e di maggiore impatto per le nuove generazioni, e che permette di affrontare tematiche così importanti coinvolgendo in prima persona i ragazzi.

Un modo originale per condividere un messaggio diretto contro la violenza, a favore del rispetto reciproco e la gestione sana dei rapporti interpersonali.

L’appuntamento

È per venerdì 8 marzo al Teatro Europa alle ore 18.00. Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.