La Spada di Cesare Borgia in esposizione al Castello Caetani di Sermoneta

Annunciata tra i maggiori eventi che si terranno questa estate al Castello e al Giardino di Ninfa per celebrare il cinquantenario della Fondazione Roffredo Caetani, l’esposizione della preziosa spada di Cesare Borgia, figlio di Alessandro VI e fratello della celeberrima Lucrezia Borgia, che si terrà presso il Castello Caetani di Sermoneta da domenica 19 giugno fino al 31 ottobre.

Definita la Regina delle Spade, quella di Cesare Borgia è una “cinquedèa”, in riferimento dalla larghezza della base della lama che è di cinque dita, splendida arma da parata della fine del Quattrocento e dal XVIII secolo conservata nella collezione Caetani. Al di là dello straordinario valore artistico dovuto alle scene incise, arricchite da dorature e smalti policromi, la spada di Cesare è un esempio di rimando ideale al mondo dell’antichità classica: giocando sull’omonimia, l’arma è decorata da scene che si riferiscono a Giulio Cesare, preso a modello dal principe rinascimentale.

Se è accertato l’esecutore materiale, della spada, Ercole de’ Fedeli, celebre orefice attivo oltre che per i Borgia per gli Este a Ferrara, più controversa è la datazione dell’arma La scritta al centro dell’elsa, riferita a Cesare Borgia e ai suoi titoli, «Card(inalis)» e «Valen(tianus o -tinus)» può riferirsi al 1498, ultimo anno in cui Cesare fu cardinale, o al 1499, quando, sposando la nipote del re di Francia, ottenne il ducato di Valentinois.

La spada è a Sermoneta per la gentile concessione della Fondazione Camillo Caetani, che la custodisce negli archivi di Palazzo Caetani in via delle Botteghe Oscure a Roma, e sarà visitabile nei suggestivi ambienti del Castello Caetani di Sermoneta fino alla fine di ottobre.

L’esposizione sarà preceduta da un importante convegno dal titolo “Lucrezia Borgia e i Caetani”, organizzato dalla Fondazione Roffredo Caetani che si svolgerà sabato 18 giugno a partire dalle 10 e sarà trasmesso anche in diretta sul canale youtube della Fondazione.

L’idea del convegno nasce con l’obiettivo di approfondire la storia dei Caetani e del territorio pontino tra Quattrocento e Cinquecento analizzando il complesso rapporto tra la famiglia e i Borgia. Il convegno viene organizzato in sinergia con la Fondazione Camillo Caetani di Roma sotto il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Studi Romani, dell’Associazione Roma nel Rinascimento, della Società Romana di Storia Patria e del Comune di Sermoneta. Il convegno sarà aperto ai visitatori del Castello Caetani fino ad esaurimento posti.

È dunque per tutta l’estate e fino al 31 ottobre, la spada sarà in esposizione all’interno del Castello Caetani, e dunque visibili per tutti i visitatori dell’antica fortezza che sovrasta il borgo di Sermoneta.