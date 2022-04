“Spendi, Spandi & Offendi” l’irriverente show al Sottoscala 9

Per una serata all’insegna dell’ironia, della leggerezza ma soprattutto della libertà di espressione arriva al Sottoscala 9 un divertente, quanto irriverente, spettacolo che è anche un quiz, un talk show e molto altro ancora: Spendi, Spandi & Offendi ideato e organizzato dai Falsi Magri(tte).

Gli FM sono un’associazione di promozione sociale che ha fatto dell’attivismo anticlericale in campo culturale e artistico la sua missione. Lo scopo dell’evento è sia quello di sensibilizzare in modo originale e divertente sul tema della censura religiosa nei confronti dell'arte, che raccogliere fondi per la prossima edizione di “Ceci n’est pas un blasphème”, il festival delle arti per la libertà d’espressione contro la censura religiosa, che ha avuto il suo esordio nel settembre 2021 a Napoli e si è configurata come la manifestazione di punta tra le attività dell’associazione, per caratura e risonanza.

Lo spettacolo si dividerà in quattro parti: una prima curiosa presentazione della Blasphemy Box: una sorta di “confessionale portatile” da installare temporaneamente nei luoghi pubblici per soddisfare le proprie necessità blasfeme senza incorrere in sanzioni. Si prosegue poi con l’ingresso degli ospiti Pierz - l’irriverente fumettista di Ravioli Uèstern – e Daniele Fabbri, comico e autore. Terza parte dedicata al quiz a tema blasfemia, leggi dedicate, punizioni e casi particolari, gli spettatori che risponderanno in maniera esatta alle domande vinceranno gadget molto particolari. A chiudere lo spettacolo un’asta a tema: ci si potranno aggiudicare delle opere d’arte blasfeme di vario formato.

Nel corso della serata, presentata da Emanuela Marmo, presidente di Falsi Magri(tte) e direttrice artistica di “Ceci n’est pas un blasphème”, e Rosaria Carifano, giornalista e attivista dell’associazione, ci sarà anche spazio per la proiezione di due cortometraggi: Bestemmie dal Mondo, del subvertiser Hogre, e Kazzotti in Pancia dei subvertiser Ceffon e Illustre Feccia.

Lo spettacolo vede la regia di Anna Sirica, illustratrice e anche lei componente del direttivo FM.

L’appuntamento

È dunque per sabato 9 aprile alle ore 21.00 presso il Circolo Arci Sottoscala 9. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente vigenti, saranno obbligatori greenpass, mascherina Ffp2 ed è consigliata la prenotazione da effettuare chiamando dal giovedì alla domenica dopo le 18 il numero 333 597 4737.