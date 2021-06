Il Collettivo Creativo di Latina incontra Maria Grazia Calandrone

Indirizzo non disponibile

Nuova interessante iniziativa organizzata dal Collettivo Creativo di Latina: Quattro Chiacchiere con Maria Grazia Calandrone, in programma per lunedì 7 giugno alle ore 20.15 in diretta dal canale Youtube del Collettivo.

Maria Grazia Calandrone è poetessa e scrittrice, con il suo Splendi Come Vita è entrata nella dozzina del Premio Strega 2021. Il romanzo, scritto in una interessante forma che unisce prosa e poesia, racconta le origini dell’autrice, la storia sfortunata dei suoi genitori naturali, e del suo rapporto con la madre adottiva. Una toccante testimonianza d’amore.

Il Collettivo Creativo di Latina è un gruppo di autori pontini allievi dei laboratori di scrittura creativa di Rossana Carturan, promotore di varie attività culturali in città.

L’incontro con l’autrice di Splendi come Vita vedrà la partecipazione della stessa Rossana Carturan, di Sara Taffoni, Alessia Bulgarelli e Luca Albanese.

L’appuntamento

È dunque per lunedì 7 giugno alle ore 20.15 sul canale Youtube del Collettivo Creativo di Latina.