“Spolia”: a Priverno la personale di Franco Vitelli

Priverno da domenica 21 agosto ospita “Spolia”, la prima di una serie di esposizioni firmate Franco Vitelli, che toccheranno diverse città italiane ed europee nei prossimi mesi. La mostra si compone di 36 opere inedite d'arte contemporanea, allestite nel Museo Archeologico e nella sala espositiva dei "Portici Comunali Paolo Di Pietro".

“Franco Vitelli, artista di caratura nazionale, apprezzato dai grandi critici e definito come ‘ultimo dei cosmati’, in questa collezione reinterpreta l'arte cosmatesca in chiave moderna - viene spiegato in una presentazione della mostra -. Propone una visione nuova dell'uso dei marmi pregiati e rari, che ora si accostano al legno, al piombo al rame all'oro, agli specchi e altri materiali, preziosi e non. La materia, tutta, diviene protagonista. E poi le forme e i colori, accesi e brillanti nelle serie a olio e più spenti ma suadenti, propri degli elementi naturali, nella tecnica mista. Forma, colore, materia, che nella realizzazione di un disordine apparente, mantengono la ratio delle geometrie care al Vitelli. I lavori sono costituiti da elementi che hanno accusato i segni del tempo. Si sono trasformati, invecchiati, non perdendo di valore, anzi elevandolo all'ennesima potenza, nel momento in cui le mani del maestro, le trasformano in parti essenziali del nuovo tutto, nella ricerca di bellezza e armonia. Sarà una vera sorpresa, non solo per le opere, ma anche per la presentazione del catalogo. Il testo racconta, attraverso la voce di 36 diversi commentatori, la complessa e sofisticata arte del maestro. Vitelli da oltre 30 anni produce nella sua bottega piccoli e grandi capolavori. Crea rifiutando la contemporaneità delle tecnologie, inneggia alla natura e all'eleganza, fuggendo, o almeno provando a fuggire, da una razionalità che, tuttavia, non lo abbandona mai completamente”.

Nel giorno dell’inaugurazione, domenica 21 agosto, il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia dà inizio alla manifestazione alle 18 presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale. Introducono la mostra, con i loro commenti critici, la docente di Storia dell’Arte Medievale Marina Righetti Tosti Croce (Sapienza - Roma) insieme a Dario del Bufalo, architetto ed esperto di materiali lapidei; moderatrice dell'evento sarà Ester Marchionne, giovane storica dell'arte, che su Franco Vitelli ha scritto la sua tesi di laurea. Alle ore 19 l’inaugurazione degli spazi espositivi presso il Museo Archeologico e la Galleria "Paolo Di Pietro" nei Portici Comunali.

Domenica 28 agosto alle 11.30, sempre presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, sarà ospite della mostra lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi. La mostra resta in eposizione fino all'11 setttembre.