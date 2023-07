Sport All’ombra di Circe: a San Felice libri e sport uniti in una rassegna

All’interno della ricca programmazione di eventi estivi della rassegna Circeo Estate d@mare ideata e organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Felice in collaborazione con la Pro Loco arriva la manifestazione Sport All’ombra di Circe.

Dal 12 luglio all’8 agosto si terranno una serie di incontri, talk show e presentazioni di libri, legate al tema sportivo in due luoghi tra i più suggestivi di San Felice: piazza Lanzuisi gli incontri di luglio e presso i giardini di Vigna La Corte in agosto.

La rassegna è organizzata in collaborazione con la casa editrice Lab DFG.

Primo appuntamento mercoledì 12 luglio, con la presentazione di Mylle sfumature d’azzurro, di Sara Rossi e Pietro Gervastri, Lab DFG. Storie di judo e tennistavolo. Lo sport maestro di vita e fattore di crescita dell’autostima. Gli autori, Sara Rossi di Latina e Pietro Gervastri di Carrara, sono i vincitori della sezione sport del premio Myllennium Awards 2022 per Under 30.

Martedì 18 luglio, sarà la volta di È successo un ’21, di Mauro Giorgini, Lab DFG. Il 2021 è l’anno mirabile dello sport italiano, dalle discipline più note a quelle di nicchia e non solo. Ma con lo scrittore romano si scopriranno altre discipline, comprese le meno ipotizzabili, che hanno portato in alto il tricolore.

Giovedì 27 luglio si parlerà di Messi, di Fabrizio Gabrielli. Opera edita dalla 66thand2nd che racconta del campione argentino, le vicende del campo e i giudizi della critica alla vigilia della Coppa del Mondo in Qatar.

Lunedì 31 luglio, è il turno di Valerio Iafrate capo servizio ufficio stampa della Rai, con il suo Ultimo tiro. Storie di chi non si è arreso a un destino di sconfitta, Lab DFG. È l’attimo fuggente che consente di cambiare le carte in tavola nell’ultima giocata, sovvertendo un destino già scritto.

Giovedì 3 agosto iniziano le serate di sport nei giardini di Vigna La Corte. Appuntamento per i tifosi giallorossi e non solo. Viene presentato Quanto sei bella Roma, di Mauro Grimaldi, Lab DFG. Un libro che celebra la Roma allenata da Nils Liedholm a 40 anni dal secondo scudetto giallorosso. È la storia del presidente Dino Viola che ribalta le gerarchie del calcio italiano e di un gruppo di calciatori irripetibile. Vicende di campo e della città di Roma, raccontate da Mauro Grimaldi, consigliere delegato della FIGC Servizi. Tra i testimonial del libro, il terzino Sebino Nela e il dirigente Riccardo Viola, figlio di Dino, oggi presidente regionale CONI.

Lunedì 7 agosto le storie di sport saranno raccontate dal giornalista di Rai Sport, Stefano Orsini, che ripercorrerà alcuni degli eventi che ha raccontato in carriera, sia nel territorio che in giro per il mondo. Sarà un momento di riflessione sulla professione del cronista sportivo ed emergerà il profondo legame del giornalista con il Circeo, cui ha dedicato il libro All’ombra della maga.

L’8 agosto si parla di Generazione 73, di Paquito Catanzaro, Lab DFG. Lo scrittore campano narra del mezzo secolo di vita di personaggi del calcio italiano nati nello stesso anno, dai Campioni del mondo a chi la serie A l’ha vista poco. Non solo vittorie, ma anche gesta straordinarie, che meritano di essere messe in rilievo.

L’appuntamento

È dunque dal 12 luglio all’8 agosto alle ore 21.30 a San Felice Circeo, gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.