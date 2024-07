Sport in Comune : a Cisterna la III edizione

Orario non disponibile

Si terrà dal 12 al 28 luglio la terza edizione della rassegna “Sport in Comune” a Cisterna di Latina.

S tratta di ben 20 esibizioni sportive che animeranno le piazze e alcuni impianti sportivi del centro città. Una manifestazione per promuovere i valori sportivi della sana competizione e del vivere bene, un modo divertente per far conoscere alla cittadinanza i vari sport e le associazioni che operano sul territorio.

Un ricco programma di eventi, esibizioni, tornei di varie discipline: calcio, rugby, football americano, pallavolo e molti altri ancora.

L’appuntamento

È dunque nel cuore di Cisterna dal 12 al 28 luglio.

Il programma della manifestazione

12 luglio

ore 21.00 (Piazza Saffi) ASD Ginnastica Astrea.

14 luglio

ore 18.00 (Piazza XIX Marzo) Rugby Cisterna Kiwi;

ore 19:00 (Piazza A.Savoia) ASD Bufali American Football.

20 luglio

ore 18.00 (Largo S.Pellico) Rugby Cisterna Kiwi;

ore 19.00 (Piazza A.Saffi) ASD Doganella Calcio.

21 luglio

ore 20.30 (Piazza Saffi) ASD Cisterna Calcio;

ore 21.00 (Piazza SS. Pietro e Paolo) VRG Rythmikis.

26 luglio

ore 16.00 (Campi sportivi Plinio - via 1° Maggio) Nuova Futura.

27 luglio

ore 16.00 (Campi sportivi Plinio), Nuova Futura;

ore 20.30 (Piazza XIX Marzo) ASD Cisterna Lady;

ore 21.30 (Piazza XIX Marzo) ASD Conit Calcio a 5;

ore 21.30 (Piazza Saffi) ASD Hot Feet;

ore 21.30 (Piazza Savoia) Bodylab ASD;

ore 23.00 (Campi sportivi Plinio) Nuova Futura.

28 luglio

ore 16.00 (Piazza XIX Marzo) ASD Arcieri delle Torri;

ore 18.00 (Campi sportivi Plinio), ASD Doganella Calcio;

ore 19.00 (Piazza Savoia), ASD Bufali American Football,

ore 20.00 (Piazza XIX Marzo) ASD Arcieri delle Torri;

ore 21.00 (Campi sportivi Plinio) ASD Doganella Calcio.