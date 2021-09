Sportivamente Sabaudia: una festa dello sport nella città delle dune

Il centro di Sabaudia sabato 11 settembre sarà invaso da stand e attività all’insegna dello sport, non solo in senso agonistico, ma soprattutto nell’ottima di promuovere il benessere psico-fisico, l’inclusione sociale, l’aggregazione giovanile e non solo.

Torna nella città delle dune Sportivamente Sabaudia, una festa dello sport durante la quale le associazioni sportive locali, attraverso dimostrazioni ed esibizioni racconteranno le loro attività e faranno conoscere al pubblico vari sport, anche quelli meno diffusi. La Festa dello Sport 2021 rientra nelle attività propedeutiche del titolo di “Comune Europeo dello Sport 2022”, conferito a Sabaudia da Aces Europa, l’organizzazione no profit che dal 2001 assegna riconoscimenti a quelle città che dimostrano un rigoroso e costante impegno nella promozione della pratica sportiva.

Si parte dunque alle ore 10.00 con i saluti istituzionali, l’apertura degli stand e l’inizio delle attività per poi proseguire alle ore 16.00 con le esibizioni delle scuole di danza e delle associazioni sportive sul palco centrale. Alle ore 18.45 si terrà il gran finale con il conferimento dei riconoscimenti alle associazioni sportive partecipante ma non prima di aver assegnato il premio “Ambasciatore di Sabaudia”, voluto dall’Amministrazione comunale quale segno di riconoscenza per chi ha portato in alto il nome della città delle dune.

Gli eventi, ad ingresso libero e gratuito, si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti-covid. Per i posti a sedere nell’arena di piazza del Comune è richiesta l’esibizione del green pass.

