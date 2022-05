Le Parole dei Talenti: “Sposerò Rossana Doll” presentato a Latina

Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria Le Parole dei Talenti organizzata in collaborazione con Morena Virgini, Angelo Tozzi e Marco Checchinato e il sostegno dell’Edicola Cormio e la Pasticceria Enoteca Bar Cifra che ospiterà gli incontri.

Ogni venerdì fino al 24 giugno autori pontini si intratterranno con il pubblico per parlare insieme dei loro ultimi lavori. Venerdì 20 maggio sarà la volta di Mauro Cascio che presenta il suo nuovo libro “Sposerò Rossana Doll” edito da Tipheret.

Mauro Cascio fa partire la sua riflessione da un mondo di memorie e atmosfere adolescenziali legate al ricordo della sex symbol Rossana Di Pierro, in arte Rossana Doll. Divenuta famosa negli anni ’80 per i suoi film erotici e pornografici e poi negli anni ’90 per essere stata autrice, insieme al giornalista Alberto Selvaggi, del libro Membri di Partito, Rossana Doll in piena tangentopoli ha raccontato dei favori sessuali da lei offerti a vari politici e notabili pugliesi, alzando ulteriori polemiche su una classe politica tanata e ormai allo sbando. Dunque Mauro Cascio, facendo un po’ il verso al film trash ma di culto proprio negli anni '80 “Sposerò Simon Le Bon” parte da questi presupposti per inserire la sua visione hegeliana nella ricerca di significato di alcune domande di fondo, per condividere una riflessione sulla della deriva presa dalla modernità, caratterizzata dalla volgarizzazione e appiattimento delle idee, dei valori e della incapacità di lettura e comprensione di ciò che ci circonda.

Mauro Cascio, di ritorno dal Salone del Libro di Torino, dopo aver presentato il libro a Latina partirà per un tour nazionale, insieme a Rossana Doll che lo affiancherà anche durante la rassegna Le Parole dei Talenti.

L’appuntamento

È per venerdì 20 maggio alle ore 18.00 presso il Bar Pasticceria Cifra. Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 3336592569 o inviare una email all’indirizzo latinainitinere@gmail.com

Foto in apertura tratta dal profilo Twitter di Rossana Doll