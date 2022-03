Al Teatro Europa il nuovo show di Uccio De Santis

Farà tappa al Teatro Europa di Aprilia il tour di Uccio De Santis che tocca i più importanti teatri italiani con lo spettacolo “Stasera con Uccio", prodotto e distribuito in esclusiva italiana da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in collaborazione con Occhio per Occhio.

L’attore e comico barese negli ultimi anni ha riscosso un incredibile successo che annovera oltre 2.000.000 di followers su Facebook, milioni di visualizzazione del suo canale You Tube, un boom di audience per la sitcom Mudù, un tour live da record con oltre 100 date in tutta Italia.

Stasera con Uccio racconta in forma di monologo e sketch a due la vita del comico dagli esordi scanditi dalla sua timidezza e le diverse aspettative dei genitori, l’amore per il teatro e i continui dubbi che lo arrovellano ancora oggi. Un ritratto esilarante che in alcuni momenti coinvolgerà direttamente il pubblico.

Sul palco accanto a Uccio De Santis due volti storici della serie tv Mudù: Umberto Sardella e Antonella Genga.

L’appuntamento

È per sabato 19 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia. Sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro, on line sul circuito Ciaotickets e Ticketone. Per informazioni rivolgersi ai numeri 06 97650344 – 335 8059019.