Natale 2021: nelle piazze italiane le Stelle di Natale AIL

Quale momento migliore del periodo natalizio per fare del bene? Quale modo migliore se non partecipare attivamente a campagne benefiche lanciate da associazioni come l’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma , che da oltre 50 anni sostiene i pazienti ematologici, le loro famiglie e la ricerca per sconfiggere i tumori e le malattie del sangue?

Anche quest’anno tornano nelle piazze italiane le Stelle di Natale AIL, dal 3 al 5 dicembre si potranno acquistare a partire dai 12 euro queste piantine semplici, festose e che sono simbolo di speranza per tanti malati.

Comprando le stelle di Natale si aiuterà l’AIL a sostenere la ricerca scientifica contro le malattie del sangue, supportare i Centri di Ematologia, sostenere le cure domiciliari per adulti e bambini, offrire le case alloggio AIL per chi è in trasferta per le cure e sostegno psicologico per i malati e i loro famigliari.

A Latina il 4 e 5 dicembre si potranno acquistare le stelle di natale in diversi punti della città, insieme alle stelle presso gli stand si troveranno anche i Panettoni artigianali da gr.750 al costo di 20 euro, per sostenere le attività dell’AIL.

Dove acquistare le Stelle di Natale AIL e i panettoni:

Piazza Del Popolo

Centro Commerciale Latina Fiori

Centro Commerciale Morbella

Centro Commerciale Le Torri