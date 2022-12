Natale e solidarietà: tornano in piazza le Stelle AIL

Tornano, come è tradizione ormai durante le feste, le Stelle di Natale dell’AIL un’ottima occasione per fare un bel regalo e una buona azione allo spesso momento.

Durante il ponte dell’Immacolata, dunque dall’8 all’11 dicembre 4300 piazze italiane ospiteranno i volontari dell’AIL che venderanno le famose Stelle di Natale della solidarietà.

L’AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma ogni anno aiuta i malati e le loro famiglie, non solo sostenendo la ricerca, ma fornendo assistenza domiciliare e potenziando o Centri di Ematologia su tutto il territorio nazionale.

I fondi raccolti in occasione della campagna delle Stelle di Natale hanno permesso di attivare concretamente progetti di Ricerca e Assistenza e hanno contribuito, negli anni, a portare avanti e a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue con terapie innovative volte a migliorare la cura dei pazienti ematologici, sia adulti che bambini. Al fine di rendere queste malattie sempre più guaribili, è però necessario continuare ad investire risorse nella Ricerca.

Con una donazione minima di 12,00 euro si potrà scegliere tra una Stella di Natale oppure una Stella di Cioccolato con nocciole intere italiane “Sogni di cioccolato” diventando così Sostenitori dell’Associazione.

L’appuntamento con la solidarietà è nelle piazze italiane dall’8 all11 dicembre. Anche la provincia pontina ha aderito all’iniziativa e le stelle AIL saranno disponibili in diversi comuni.

Dove trovare le Stelle AIL a Latina e provincia

LATINA

In Piazza del Popolo

Sede Ail Latina Via Tanaro 27, Per info 3889320928

Centro Commerciale LE TORRI

Centro Commerciale Latinafiori

Centro Commerciale MORBELLA

Sport ‘85

Borgo Podgora Via Acque Alte,45

Borgo Carso centro

Norma in Via del Corso

Cori In Piazza Signina

Sabaudia in Piazza del Comune

S. Cosma e Damiano in Via Risorgimento

Presso l’Istituto Guido Rossi-12 Dicembre

Roccagorga in Piazza 6 Gennaio

Priverno a Borgo Sant'antonio

Priverno in Piazza Xx Settembre

Maenza in Piazza Santa Reparata

Rocca Massima in Via Boschetto

Giulianello in Piazza Umberto I