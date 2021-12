Rita Cascella presenta “La Stirpe di Ramfis” a Sabaudia e a Terracina

Doppio appuntamento con Rita Cascella, autrice di origine pontine, che presenta in provincia a Sabaudia e a Terracina il suo primo libro La stirpe di Ramfis.

Il romanzo, un giallo/poliziesco italiano in piena regola vede Beatrice Pergolesi, giovane commissario di polizia assegnata a Spoleto subito dopo il corso di formazione, affiancata dal pubblico ministero Vittorio Volpi, navigato magistrato sfuggito alle minacce delle cosche calabresi, indagare sulla misteriosa morte del celebre direttore d'orchestra Valerio Guerra, a Spoleto per il Festival dei Due Mondi. La squadra investigativa vivrà le indagini in maniera rocambolesca, tra geniali intuizioni e molteplici interrogatori ai tanti detrattori del direttore d'orchestra inviso per il suo brutto carattere.

L'autrice, classe 1965, si è laureata in Giurisprudenza all'Università Sapienza di Roma, a 25 anni ha vinto il concorso per commissario della Polizia di Stato trasferendosi a Perugia. Ha alternato delicati incarichi operativi con ulteriori studi universitari, conseguendo anche le lauree in Archivista Paleografo e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Attualmente è vicario del questore in una provincia veneta. La stirpe di Ramfis è il suo primo romanzo.

A Sabaudia l'incontro con l'autrice si terrà venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 presso il Centro di Documentazione "Angiolo Mazzoni", è organizzato dall'Associazione Sabaudia Culturando. L'evento è moderato dalla giornalista pontina Licia Pastore, Emanuela Massaro curerà la lettura di alcuni brani del romanzo, interverrà inoltre la sindaca Giada Gervasi.

A Terracina Rita Cascella presenterà il suo libro domenica 19 dicembre alle ore 17.30 presso il Tabernae Cafe (in piazza Fontanavecchia 6). L'autrice sarà affiancata da Giovanna Rossi.