A Priverno la mostra: Per la storia della mia Città, Lettere dal fronte

In occasione dell'anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’Amministrazione Comunale di Priverno in collaborazione con l’Archivio Storico, la Biblioteca Comunale “Pierina Carfagna”, e gli operatori del Servizio Civile, organizza la mostra “Per la storia della mia Città, Lettere dal fronte”.

Un appuntamento dedicato alle memorie di Priverno negli anni del secondo conflitto mondiale: una serie di testimonianze locali che partono dalla fine degli anni ’30 e arrivano alla prima metà dei ’40 del Novecento e raccontano la vita in città in quel periodo così difficile, quando i giovani erano al fronte e chi rimaneva doveva comunque combattere una guerra di tipo diverso. In questa mostra la storia del singolo si fonde alla Storia mondiale e la rende ancora più umana e drammatica.

Suddivisa per aree tematiche, espone le leggi razziali emanate nel 1938 sul territorio, i razionamenti alimentari conseguenza della guerra, le lettere dal fronte spedite dai soldati dai campi di prigionia di tutto il mondo fino alle pagine ancor più dolorose: gli elenchi di soldati morti, feriti o dispersi in guerra e la lista dei danni arrecati dai bombardamenti su Priverno.

La mostra dei documenti sarà accompagnata dall’esposizione pittorica di Giovanna Campoli “Le favole di Trilussa – “il mostro buono”, a tinteggiare di fantasia le pagine più nere della storia dell’umanità.

La mostra, che si tiene presso l’auditorium Santa Chiara, sarà inaugurata sabato 20 aprile alle ore 10.00 con la lettura, a cura della compagnia Matutateatro, di alcune lettere o parti di esse.

Il pubblico potrà visitare la mostra tutte le mattine dalle 10 alle 13 durante la settimana e nel week end dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.