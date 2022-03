A Cisterna si celebra la Giornata Internazionale della Donna

Anche Cisterna celebra la Giornata Internazionale della Donna con la manifestazione Storie di Donne che si terrà martedì 8 marzo presso la Biblioteca Comunale Adriana Marsella a partire dalle 10.30 e per chi non potrà essere presente anche in streaming sulle pagine facebook del Comune di Cisterna, della Biblioteca della Consulta delle Donne.

L’evento, organizzato dal Comune di Cisterna di Latina in collaborazione con la Consulta delle Donne, è a cura delle Donne Cittadine di Cisterna e prevede una serie di letture che forniranno spunti di riflessione sulla condizione femminile: le lotte intraprese e la situazione attuale.

Interverranno il Sindaco Valentino Mantini; l’Assessore Maria Innamorato delegata alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti LGBT e Contrasto alle Discriminazioni; la Consigliera Aura Contarino delegata al Turismo, Eventi e Spettacolo; Il Presidente Alessandra Pontecorvi della Consulta delle Donne di Cisterna.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19, per partecipare in presenza sarà necessario esibire il Super green pass.