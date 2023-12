A Fondi torna lo Street Food Festival in chiave natalizia

Torna a Fondi in prossimità del Natale, e all’interno della manifestazione Le Vie del Natale, l’ormai tradizionale Street Food Festival che quest’anno vedrà arrivare diverse novità: non più un giorno di intrattenimento e degustazioni, ma due, ci si sposterò in piazza De Gasperi con molti più stand e truck e in più il tutto sarà animato anche dal villaggio di Babbo Natale e un colorato trenino per allietare i più piccini.

Oltre alle degustazioni del più classico street food, arrivano una serie di concerti ed esibizioni: ben tre diversi dj set, AnkNoDuo, Matteo Lika e Nicola Rosa, e all’apprezzatissimo Coro Gospel Big Soul Mama, tornerà a esibirsi nella sua amata città Tania Tuccinardi.

La cantante protagonista dei musical di maggior successo in Italia tra i quali Romeo e Giulietta e Notre Dame de Paris con musiche di Riccardo Cocciante, interpreterà un ricercato repertorio natalizio messo a punto in collaborazione con Gino di Fazio.

I pub e locali aderenti all’iniziativa stanno ideando proposte culinarie irresistibili proprio per l’occasione, tutti ovviamente in chiave street food: cibo da asporto, sfizi e finger food.

Il programma

Sabato 23 dicembre

18:00: apertura stand gastronomici e villaggio di Babbo Natale

18:15: AnkNoDuo – Dj set & Live keyboard

21:30: Coro Gospel Big Soul Mama

23:00: Dj set Matteo Lika

Domenica 24 dicembre

10:00: Apertura stand gastronomici, villaggio di Babbo Natale e partenza trenino

10:30: Kids Choir dell’Istituto comprensivo Garibaldi, cori diretti dal Maestro Gabriele Pezone

12:00: AperiStreet: libera la tua fame!

16:00: Tania Tuccinardi Live Christmas Edition feat Gino di Fazio

17:00: Nicola Rosa dj Set