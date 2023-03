“Suggestioni di una quasi primavera” la collettiva la Polo Artistico Culturale Morbella

Nuovo appuntamento al Polo Artistico Culturale Morbella gestito dalla pittrice e decoratrice Roxy in uno dei locali del Centro Commerciale gentilmente concesso dal presidente Salvatore Centola.

Sarà inaugurata sabato 11 marzo alle ore 17.30 la collettiva “Suggestioni di una quasi primavera” una collettiva di pittura e scultura impreziosita dall’esposizione delle opere degli artisti autori delle illustrazioni del Calendario della Terra Pontina, edito dall’Associazione Sintagma a cura di Mauro Nasi.

La collettiva curata dall’artista Roxy vedrà in esposizione opere di Valter Carturan, Antonello Verolino, Jerzy Wardecki, Roxy, Olga Manganiello, Maria Levun e Fiorenzo Civiero. Una mostra, come afferma Laura Cianfarani autrice del testo critico che vede “il segno, dunque, come tratto distintivo di Suggestioni di una quasi primavera, il segno scaturito dal simbolo e che si fa gesto artistico per terminare nel rito della creazione. Il segno con cui ognuno degli artisti trattati delinea il suo racconto, diverso l’uno dall’altro ma comune nel considerare l’arte mezzo senza il quale l’esistenza non avrebbe senso”.

Negli stessi locali si potranno ammirare le opere di Luciano Bracci, Jessica Brighenti, Giancarlo De Petris, Valerio Libralato, Armando Sodano, Franco Turco, autori delle illustrazioni del Calendario della Terra Pontina edito dall’Associazione Sintagma che celebra mese per mese le bellezze della nostra provincia osservata attraverso uno sguardo artistico. Il calendario sarà presentato domenica 12 marzo alle ore 17.30.

L’appuntamento

È per sabato 11 marzo per l’inaugurazione e domenica 12 per la presentazione del calendario. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 26 marzo.