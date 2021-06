Sulle orme di Circe: visita guidata tra leggenda e natura

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Proseguono le visite guidate alla scoperta di un territorio ricco di storia e leggende, reperti archeologici, panorami mozzafiato e una ricca flora e fauna, organizzate dalla Pro Loco di San Felice Circeo.

In programma per sabato 12 giugno una passeggiata alla scoperta del sentiero di Circe: una passeggiata all’ombra dei lecci e degli ornielli che porta fino all’atrio della Casa di Circeo in località Le Crocette.

Un percorso alla scoperta della natura incontaminata del promontorio del Circeo, ma anche della leggenda dell’ammaliante Maga Circe che con le erbe che crescono nel bosco realizzava filtri e pozioni con cui irretiva gli ignari viandanti.

La visita della durata di circa tre ore non presenta particolari difficoltà, ma nel rispetto delle norme anti COVID-19 è a numero chiuso.

L’appuntamento

È per sabato 12 giugno con partenza alle 16.00 presso Piazzale San Francesco nel centro storico di San Felice Circeo, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0773/547770 e 329.9166914 o inviare una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...