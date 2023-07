A Terracina il Summer Day Music Fest: all’insegna della musica dal vivo e l’inclusione

Torna a Terracina per la sua VIII edizione il Summer Day Music Fest, la rassegna musicale che vedrà sul palco 21 artisti emergenti che hanno superato le selezioni che si sono tenute, sempre a Terracina, il 17 e 18 giugno.

La serata, che si terrà sabato 29 luglio in piazza Mazzini, è organizzata da LAB Music Factory - l’Officina della Musica con la direzione artistica di Franco Iannizzi. Ospiti d’eccezione i Neri Per Caso e Ciccio Merolla, autore e interprete del tormentone estivo Malatíe.

Gli artisti selezionati a giugno canteranno dal vivo un loro brano inedito e saranno valutati da una Commissione di valutazione, il primo classificato vincerà una produzione discografica completa Firmata LAB Music Factory e distribuita da Ingrooves. Saranno inoltre selezionati da Marco Mori quattro artisti che verranno ammessi al Palco emergenti del Meeting degli Indipendenti (MEI).

La Commissione è formata dal produttore musicale Marco Mori, gli Alterboy (produttori del disco d'oro di Levante), alcuni dei Neri per Caso e Mauro Atturo, produttore cinematografico e teatrale

Novità di quest’anno sono le diverse misure attuate per rendere l’evento il più inclusivo possibile: la location Piazza Mazzini è pianeggiante e facilmente raggiungibile. Sarà garantita la fruibilità degli spazi e l’accessibilità degli spazi. Saranno riservati posti per i disabili e posti per le carrozzelle che garantiscano la migliore visibilità e integrazione. Sarà inoltre allestita una “quiet zone”.

Su richiesta, che deve pervenire entro i tre giorni precedenti all’evento, gli ipovedenti e i non vedenti potranno fruire di esperienze tattili pre-evento, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, al fine di garantire la conoscenza degli artisti che si esibiranno. Potranno inoltre vivere il palcoscenico e i protagonisti, toccare gli strumenti musicali, vivere il sound check. Nella stessa fascia oraria i disabili possono partecipare alle prove e vivere il back-stage, tutto quello che accade dietro le quinte.

I testi delle canzoni saranno tradotti in Braille su appositi opuscoli. Per i non udenti, sempre su richiesta, verrà messa a disposizione una mediatrice che tradurrà in LIS le spiegazioni significative dell’evento e alcuni brani. Sarà infine disponibile una postazione medica per qualunque esigenza.