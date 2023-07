Sunset Jazz Festival: ecco la tanto attesa settima edizione

Torna dopo ben tre anni di stop forzato a causa della pandemia una delle manifestazioni più amate dell’estate il Sunset Jazz Festival!

Una edizione, questa settima, che riprende le fila dall’ultima avvenuta nel 2019 con alcuni celebri ritorni e un respiro internazionale che promuoverà sicuramente le bellezze pontine anche all’estero.

Dal 7 al 23 luglio dunque torneranno i concerti in spiaggia al tramonto, una scelta romantica e suggestiva che però rispetta anche l’ambiente: trovandoci nel Parco Nazionale del Circeo l’impatto sonoro sarà tenuto al minimo e si concluderà tassativamente con il tramontare del sole, intorno alle 20.40.

Presso gli stabilimenti Saporetti, Lilandà e La Spiaggia si alterneranno ben 54 musicisti tra pianisti, bassisti, chitarristi, batteristi, sassofonisti e voci meravigliose. Artisti pieni di passione che grazie alla musica e alla location mozzafiato faranno emozionare il pubblico. Tra i vari ospiti si ricordano tre nomi di fama internazionale Benny Benack da New York, la cantante americana del North Carolina Noreda Graves e la cantante americana Denise King di Philadelphia. Saranno presenti anche altre tre cantanti straniere residenti in Italia: la cantante francese Clara Simonoviez, la cantante brasiliana Val Coutinho che vive in Liguria e la cantante brasiliana Mel Freire direttamente da Roma. Cinque i gruppi italiani provenienti da tutto lo stivale: P.Buonfrate e Monica Gilardi sextet ci regaleranno i magnifici duetti del jazz tradizionale di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald; Sarah Jane Olog & Roy Panebianco con le sonorità classiche del Soul Funk.; Itafrikband, una band composta da musicisti italiani ed africani; Roma de Janeiro, band composta da musicisti brasiliani ed italiani; tonerà anche Ciro Capone per rinnovare l’omaggio a Pino Daniele.

Insomma un’edizione memorabile che come sempre vedrà i concerti iniziare alle 19.00 e tenersi su una semplice pedana sulla battigia e i lettini disposti a semicerchio di fronte. L’ingresso, come sempre, sarà libero e gratuito. È consigliato venire per tempo perché è difficile trovare parcheggio. Sarà allestito anche un servizio navetta con partenza alle 21 per tornare a Sabaudia effettuato da Autoservizibianchi (per l’andata valgono i normali orari estivi).

L’appuntamento

È dunque dal 7 al 23 luglio presso gli stabilimenti Saporetti, Lilandà e la Spiaggia di Sabaudia.

(Foto d'apertura tratta dalla pagina Facebook del Sunset Jazz Festival: Giulio Verdecchia nello scatto di C.Giovannini)

Il programma dei concerti

Venerdì 7 Luglio - La Spiaggia (ore 19)

Les Chats Noirs

Clara Simonoviez – voce, Renato Gattone – contrabbasso, Augusto Creni - chitarra manouche, Daniele Corvasce - chitarra manouche, Stepah Barabakh - violino

La serata inaugurale è dedicata al Jazz “Manouche” o “Gipsy Jazz”, genere musicale nato in Francia a Parigi intorno al 1930. Fusione tra l’antica traduzione musicale gitana ed il jazz americano, il jazz manouche è caratterizzato dal suono ritmato degli strumenti a corda, tipico delle band gitane. Lo spettacolo di Les Chats Noirs sarà un concerto di atmosfera parigina, evocata dalla voce sinuosa della cantante francese Clara Simonoviez. Una narrazione che intreccia musica e poesia, muovendo dai versi di Baudelaire, finendo con il pop di un secolo dopo.

Sabato 8 Luglio - Lilandà (ore 19)

Ciro Capone Quartet Canta Pino Daniele

Ciro Capone - voce, batteria e percussioni, Tony Miele – chitarra, Vittorio De Sangro – tastiere, Diego Imparato - contrabbasso e basso elettrico.

Nelle due edizioni in cui Ciro Capone ha partecipato al SJF, era diventato indiscutibilmente il beniamino del pubblico. Ciro canta le canzoni di Pino Daniele che, come sapete, ha avuto per tanti anni una casa estiva a Sabaudia. Cantare le canzoni di Pino non è facile per nessuno perché la musica di Pino Daniele è profondamente legata alla sua personalità, al suo timbro di voce particolarissimo, alle sue radici. Ma fra i tanti artisti che in Italia rendono omaggio a Pino Daniele, Ciro Capone ci ha subito impressionato e toccato il cuore. Con bravissimi musicisti tutti rigorosamente napoletani. Una magia che vogliamo ripetere e non vorremmo mai spegnere. Una serata che vi farà cantare ed emozionare.

Domenica 9 luglio - Saporetti (ore 19)

Itafrikband

Issa Diarra - chitarra e voce, Vera Petra - voce e percussioni, Fabrizio Cavalieri – basso, Silvio Scena – tastiere, Mbeba Africa Jiappo – percussioni, Marco Libanori – batteria.

Una formazione originale, composta da musicisti di diverse provenienze geografiche, ci apre improvvisamente le porte della Afro music. Un repertorio eterogeneo che mantiene una comune matrice africana di fondo. Parallelamente ad un’ampia ricerca culturale e musicale, Itafrikband propone canzoni africane e afrobrasiliane, tradizionali e moderne. Eseguiranno brani di artisti quali Miriam Makeba, Sona Jobarteh, Zahara, Brenda Fassie, Angelique Kidjo, Chico César, Vanessa da Mata. La formazione inoltre rivisita brani pop-rock con influenze jazz, funk, latin e della “musica in levare” delle isole caraibiche, proponendo una libera e personale contaminazione di ritmi, suoni, colori e parole.

Giovedi 13 luglio - Lilandà (ore 19)

Mel Freire Quintet

Brasileiriana

Mel Freire - voce e pandeiro, Pierpaolo Principato – piano, Massimiliano Cignitti – basso, Reinaldo Santiago – batteria, Gabriel Caporali - chitarra e cavaquinho.

Una serata dedicata alla musica brasiliana tra bossanova, samba, jazz e composizioni originali. La cantante brasiliana Mel Freire è una beniamina del nostro territorio. In questi anni infatti ha alternato dei lunghi soggiorni in Italia, tra Roma e Latina, con il Brasile, nella città natale di Belo Horizonte. Brani di Tom Jobim, Gilberto Gil, Chico Buarque De Hollanda, Dorival Caymmi e tanti altri compositori, senza trascurare il samba antico della tradizione e delle influenze più nuove. Mel Freire inoltre presenterà canzoni originali tratte dall’ultimo disco Clarão ed alcuni brani inediti del suo nuovo album in uscita a breve. Il talento di Mel è un talento indiscusso fatto di sensibilità, dolcezza e poesia di caratura internazionale. Ma anche energia ed allegria quando arriva il samba.

Venerdì 14 luglio - Saporetti (ore 19)

Roma de Janeiro

Aldo Verducci – voce, Simone Paoletti - chitarra 7 corde, Raffaele Parisella – cavaquinho, Marcio Tigrão – percussioni, Leonardo Bevilacqua – percussioni, Euflavio Baiano – percussioni.

In Italia di tutto il grande patrimonio musicale brasiliano è arrivato solo intorno al 1980. Il “samba” o il “pagode” o altri generi non sono di fatto mai arrivati. Eppure vi sono artisti famosissimi in Brasile che riempiono gli stadi e amatissimi dal pubblico. Il samba è ancora oggi il genere musicale più amato in Brasile. Questa musica arriva questa sera sulla spiaggia di Sabaudia. “Roma de Janeiro” è un progetto nato nel 2020, con i piedi a Roma e il cuore a Rio. Un gruppo di musicisti italiani e brasiliani uniti dalla passione del Samba, un genere popolare e poetico, nato dall'incontro di culture apparentemente lontane, mescolate in armonie e ritmiche inedite che hanno formato l'identità del continente "verde ouro". Nei loro live c'è tutta l'atmosfera delle ruas e dei butecos di Rio de Janeiro.

Sabato 15 luglio - Lilandà (ore 19)

Benny Benack III Italian Quartet

Benny Benack – voce, Daniele Cordisco – chitarra, Giuseppe Venezia – contrabbasso, Elio Coppola – batteria.

Ritorna al Sunset Jazz Festival di Sabaudia Benny Bennack, giovanissimo e talentuoso cantante-trombettista di New York. Benny è in tour in Italia a luglio ed abbiamo voluto che fosse di nuovo con noi per questa “ripartenza” del SJF. Ospite abituale del Blue Note e dei principali jazz club di New York, la musica di Benny è il simbolo del percorso di innovazione dei giovani musicisti americani e italiani, sempre comunque legati alla tradizione del jazz classico. Composizioni originali di stampo hard bop e standard rivisitati dunque in una luce più attuale.

Domenica 16 luglio - La Spiaggia (ore 19)

Noreda Graves Quintet

Noreda Graves – voce, Glauco Di Sabatino – batteria, Walter Monini – basso, Riccardo Cancellieri – chitarra, Mattia Parissi – tastiere.

Ritorna al Sunset Jazz Festival la fantastica Noreda Graves e la sua super band. Cantante e cantautrice americana del North Carolina, è una delle voci soul più apprezzate d’America. Il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B. Noreda ha un incredibile percorso artistico ed ha collaborato con grandissimi musicisti. È stata la voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro del Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem di New York. Dal 2017 si è trasferita dagli Usa in Europa e nel febbraio 2022 ha pubblicato in bellissimo album “Introducing Noreda”. La sua voce regala sempre una forte emozione a chi la ascolta, attraverso le atmosfere delle gemme pi? preziose del blues, del funk, del soul e della black music in generale. Un concerto carico di energia e di soul da non perdere assolutamente.

Giovedì 20 luglio - La Spiaggia (ore 19)

Pierluca Buonfrate e Monica Gilardi Sextet

Ella & Louis and other duets

Pierluca Buonfrate – voce, Monica Gilardi – voce, Carlo Ficini – trombone, Francesco di Gilio – pianoforte, Christian Antinozzi – contrabbasso, Alfredo Romeo – batteria.

Pierluca Buonfrate e Monica Gilardi, affermati vocalist della scena swing italiana, presentano “Ella & Louis and other duets”. I due cantanti celebrano la canzone americana attraverso i più famosi duetti della storia del jazz. In repertorio gli intramontabili successi interpretati “in coppia” dalle più straordinarie voci del secolo scorso: dalle iconiche incisioni di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, passando per quelle di Carmen McRae and Sammy Davis Jr, ai divertentissimi shows di Louis Prima & Keely Smith, fino ai più “moderni” Ray Charles e Betty Carter. Il sestetto creerà un’atmosfera hollywoodiana, a tratti romantica e spesso frizzante, fatta di canzoni che ancora oggi emozionano, stupiscono e divertono il pubblico di ogni generazione.

Venerdì 21 luglio - Lilandà (ore 19)

Sarah Jane Olog & Roy Panebianco MJ12

Sarah Jane Olog – voce, Roy Panebianco – chitarra, Matteo Carlini – basso, Alex Tomei – sax, Danilo Ciminiello – tastiere, Marco Monaco – batteria.

Ritorna al Sunset Jazz Festival la bravissima Sarah Jane Olog, personalità, voce e grinta da vendere. “MJ 12” è un progetto Soul Funk, nato dalla collaborazione di Sarah con il virtuoso chitarrista Roy Panebianco e dall'amore per la musica black. In repertorio, brani di Jimi Little, Jonny Lang, Rufus & Chaka Khan ed altri grandi compositori ed interpreti del funk soul. Una meticolosa ricerca del “suono” ha portato ad arrangiamenti che riescono a fondere il sound classico con sonorità moderne.

Sabato 22 luglio - La Spiaggia (ore 19)

Val Coutinho Quintet

Val Coutinho – voce, Enrico Bracco – chitarra, Erasmo Bencivenga – piano, Nicola Borrelli – contrabbasso, Giorgio Raponi – batteria.

La bravissima cantante di Rio De Janeiro Val Coutinho, ormai trapiantata in Italia in Liguria da diversi anni, torna ad esibirsi al Sunset Jazz Festival. Val unisce alla sua voce soave e alle sue indiscusse doti interpretative una grande maestria nell’utilizzo delle percussioni e un gran senso del ritmo. Un viaggio attraverso i più importanti autori che hanno reso grande la musica brasiliana: Jobim, Vinicius De Moraes, Joao Gilberto, Chico Buarque, Baden Powell e tanti altri, per uno spettacolo che ogni volta finisce per coinvolgere e appassionare qualsiasi tipo di pubblico.

Domenica 23 luglio - Saporetti (ore 19)

Denise King & Hammond Groovers

Denise King – voce, Daniele Cordisco – chitarra, Antonio Caps – hammond, Elio Coppola – batteria.

Denise King ha cantato nei più prestigiosi jazz club, festival e teatri di Philadelphia, Atlantic City e New York ed in tantissimi festival in America ed in Europa. La cantante sarà di nuovo con la super band degli Hammond Groovers che tanto hanno dato al Sunset Jazz Festival, con Daniele Cordisco, Antonio Caps ed Elio Coppola. I concerti di Denise King sono una full immersion di sonorità jazz, rithm & blues, soul e gospel. La sua voce straordinariamente armonica, raffinata ed elegante produce un’intensa e fenomenale energia. La musica di Denise e degli Hammond Groovers crea subito un feeling travolgente con la loro capacità di fondere stili diversi in perfetta tradizione afroamericana.Sarà una chiusura del festival in grande stile.