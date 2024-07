Sunset Jazz Festival: a Sabaudia tornano i concerti in spiaggia

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua VIII edizione la manifestazione tra le più attese e amate dell’estate nella provincia di Latina: Il Sunset Jazz Festival.

Ottima musica, la spiaggia al tramonto, qualcosa di fresco e gustoso da bere: queste sono le chiavi del successo della manifestazione curata da Giulio Verdecchia che gode del patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio e il sostegno di vari sponsor.

Dal 7 al 28 luglio a turno gli stabilimento Saporetti, Lilandà e La Spiaggia ospiteranno gli ormai celebri concerti gratuiti al tramonto. Nomi importanti del panorama musicale internazionale si sono avvicendati negli anni portando lustro alla rassegna e dando la giusta colonna sonora all’estate a Sabaudia.

Anche quest’anno i protagonisti del Sunset Jazz Festival non saranno da meno: quattro fine settimana per nove concerti in spiaggia che faranno ballare e divertire il pubblico.

L’appuntamento

È nei fine settimana dal venerdì alla domenica dal 7 al 29 luglio alle ore 19.00. L’ingresso è gratuito

Il programma della manifestazione

Domenica 7 luglio

Ore 19.00 La Spiaggia

Riccardo Retrosi Bublè Bublè Tribute Band

Riccardo Retrosi - voce, Pablo Ciriaco - pianoforte, Francesco Cecchet - basso, Lorenzo Lupi - batteria, Walter Fantozzi - trombone, Settimio Savioli - tromba, Daniele Manciocchi - sax alto, Luciano Bonanni - sax Tenore

Venerdì 12 luglio

Ore 19.00 Saporetti

Late Jane

Serena Scocca - voce, Marco Ciccone - chitarra, Mirko Serini - chitarra, Simone Marini - basso, Pierluigi Campa – batteria

Sabato 13 luglio

Ore 19.00 Lilandà

Clive Riche Dixieland Sextet

Clive Riche – voce, Andrea Pagani – piano, Giorgio Rosciglione – basso, Lorenzo Soriano – tromba, Giorgio Guarini - sax alto, Lucio Turco - batteria

Venerdì 19 luglio

Ore 19.00 La Spiaggia

Tahira Clayton & Daniele Cordisco Trio

Tahira Clayton – voce, Daniele Cordisco – chitarra, Vittorio Solimene – hammond,

Luca Santaniello – batteria

Sabato 20 luglio

Ore 19.000 Lilandà

Sarahjane Olog & Roy Panebianco PJ12

Sarah Jane Olog – voce, Roy Panebianco – chitarra, Marco Pistone – basso, Vincenzo Vicaro – sax, Nicola Benigni – tastiere, Manuel Moscaritolo – batteria, Rosario Ceraudo – percussioni

Venerdì 26 luglio

Ore 19.00 Lilandà

Sara Berni Blues Band

Sara Berni – voce, Egidio Marchitelli - chitarre e cori, Muzio Marcellini - tastiere e cori, Matteo Esposito – basso, Stefano Parenti – batteria

Sabato 27 luglio

Ore 19.00 La Spiaggia

Ciro Capone Quartet - Canta Pino Daniele

Ciro Capone - voce, batteria e percussioni, Tony Miele – chitarra, Tony Guido – tastiere, Diego Imparato - contrabbasso e basso elettrico

Domenica 28 luglio

Ore 19.00 Saporetti

Joyce Elaine Juille & Hammond Groovers

Joyce Elaine Yuille – voce, Daniele Cordisco – chitarra, Antonio Caps – hammond, Elio Coppola - batteria