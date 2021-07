Svicolando: a Priverno si da voce agli artigiani della cultura

Indirizzo non disponibile

Torna un appuntamento ormai tradizionale dell’estate a Priverno: Svicolando, la manifestazione che permette di vivere appieno lo splendido centro storico della cittadina abbarbicata sui Monti Lepini.

Il tema di quest’anno sarà Voce e Popolo, da una idea della musicista e artista Valentina Ferraiuolo (Tamburo Rosso) per dare voce ai tanti artigiani di cultura: in tre magici luoghi del centro storico artigiani della cultura potranno mostrare la loro arte con eventi musicali e spettacoli dal vivo, che tanto ci sono mancati in questo ultimo anno e mezzo. Sono previste aperture straordinarie anche del Museo Archeologico e Museo della Matematica dalle ore 18,00 alle ore 23,00 mentre le chiese di San Giovanni, Santa Maria e San Benedetto saranno aperte dalle ore 18,00 alle ore 20.00.

Si inizia alle ore 18,00: l’idilliaca Piazza Trieste sarà la cornice della presentazione del libro “l’Acqua Santa e la bottega della maldicenza” del professor Mario Giorgi e a seguire, alle ore 20,30 del concerto "fior d'amaranto canti della tradizione popolare di Roma e della campagna romana”, di Stefania Placidi Trio con Stefania Placidi, Roberto Mazzoli e Lucio Villani .

Alle ore 21,15 e 22,15, l’Auditorium Chiesa di Santa Chiara sarà inebriato di musica antica con i violini barocchi di Cristiano Serino e Andrea Ruggiero, il violoncello barocco di Marco Saldarelli e il clavicembalo di Chiara Tiboni.

Dalle ore 22,00 “Donnerranti”, Donne in viaggio e in libertà, rallegreranno Piazza Giovanni XXIII con la straordinaria performance di Valentina Ferraiolo (voce e percussioni), Stefania Placidi (voce e chitarra) e Desirèe Infascelli (fisarmonica e mandolino).

L’appuntamento

È per venerdì 30 luglio presso il centro storico di Priverno. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione per visitare i musei è obbligatoria telefonando allo 0773-912206.

La foto è tratta dalla pagina Facebook di Valentina Ferraiuolo