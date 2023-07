Svicolando: a Priverno l’ottava edizione

Torna a Priverno per la sua VIII edizione una manifestazione molto amata da residenti e visitatori “Svicolando, Suoni, Sapori e Suggestioni a Priverno Città d’Arte” che, nelle giornate del 28-29-30 luglio, vedrà i principali luoghi della città di Priverno, vicoli, piazze, palazzi e cantine mutare in grandi palcoscenici, in un’interazione tra persone, storie, luoghi e identità.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Priverno con la collaborazione di ATCL, della Compagnia dei Lepini, dei Musei Archeologici e della Pro Loco, è sostenuta dal contributo finanziario del Consiglio Regionale del Lazio, nell’ambito del bando per la valorizzazione culturale del territorio regionale, e dal contributo di numerose aziende del territorio.

Svicolando è un festival che intreccia storia, luoghi e persone, genera straordinarie occasioni culturali, educative e sociali infatti i vari vicoli in festa saranno allestiti a tema dai cittadini stessi e dalle associazioni del territorio.

Il festival propone inoltre un ricchissimo programma di spettacoli dal vivo e iniziative di vario genere, in un suggestivo “viaggio” realizzato tra le piazze, i musei e i luoghi culturali della città.

Dalle ore 19,00 nel centro storico di Priverno si potrà degustare un aperitivo con dj set e vista sui Monti Lepini nell’area medievale delle Mura perimetrali, visitare i Musei Archeologici, il Museo per la Matematica, le Chiese medievali e i Palazzi nobiliari. Fra mercatini dell’artigianato, mostre di pittura e fotografia, stand enogastronomici e degustazioni, i bambini e le loro famiglie potranno girovagare sul trenino itinerante e rallegrarsi con l’intrattenimento per bambini.

Dalle ore 20,00, musica di benvenuto, street band, vicoli in festa, spettacoli teatrali e musica dal vivo nelle piazze, dal rock al jazz, al blues e al folk.

Ogni sera la manifestazione vedrà un gran finale in Piazza Giovanni XXIII che radunerà intorno al suo palco tutte le persone in giro tra vicoli, piazzette e luoghi del centro storico.

L'appuntamento

È dunque a Priverno da venerdì 28 a domenica 30 luglio.

Il programma delle serate

28 LUGLIO

ore 21,00 Concerto rock dell’emergente cantautrice Amanda Iannotta e della sua band con lo spettacolo Amati Live,

ore 22,30 spettacolo di cabaret “Dio ce ne Scampi e Mazzancolle.” Di e con Martufello

29 LUGLIO

ore 21.00 concerto de I Canusia, “Musica popolare del Lazio”

ore 22,30 nell’ambito della V Edizione di Radure si terrà lo spettacolo “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!” con Cinzia Leone

ore 21.00 Auditorium di Santa Chiara

concerto di Marco Lo Russo, il concertista, compositore, arrangiatore e performer

30 LUGLIO

Ore 21.00 I Crifiu in concerto