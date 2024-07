A Priverno la IX edizione di Svicolando

Indirizzo non disponibile

Torna, per la sua IX edizione, uno dei festival artistici e culturali tra i più ricchi e suggestivi del territorio organizzato dal Comune di Priverno: si tratta di “Svicolando Suoni, Sapori e Suggestioni a Priverno Città d’Arte”.

Dal 26 al 28 luglio a partire dalle ore 19.00 i principali luoghi del centro storico della città, vicoli, piazze, palazzi e cantine, diventeranno palcoscenici a cielo aperto, con visite guidate, mostre, musica, street band, trenino itinerante, intrattenimento per bambini, vicoli in festa, tra allestimenti originali e progetti a tema realizzati dai residenti, spettacoli teatrali e spettacoli musicali nelle piazze, dal rock al jazz, dallo swing al blues, al folk balcanico e popolare, fino ad arrivare al grande reggae italiano, in una dinamica interazione tra persone, storie, luoghi e identità.

Ogni sera la manifestazione si concluderà con un diverso gran finale in Piazza Giovanni XXIII: venerdì 26 luglio, alle ore 22.45, sul palco di Svicolando, si esibirà il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy, Africa Unite; sabato 27 luglio, alle ore 22:45, si terrà il concerto Lucio Incontra Lucio, una performance musicale dedicata ai due artisti di fama nazionale e internazionale, Lucio Battisti e Lucio Dalla. Domenica 28 luglio, alle ore 22:00, la manifestazione si concluderà con il concerto degli Indaco Project una delle più importanti e riconosciute band nel panorama musicale etno-world italiano, con la partecipazione straordinaria di Micki Piperno.



Ad arricchire l’edizione di quest’anno sarà il dessert alle Mura con Falia e Nutella, un binomio straordinario che la Ferrero, con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha riconosciuto nell’incontro di due prodotti che si esaltano a vicenda.

L’appuntamento

È dunque nel cuore di Priverno da venerdì 26 a domenica 28 luglio a partire dalle ore 19.00. L’ingresso è gratuito.