Svicolando Winter: tre giorni di festa a Priverno

Dal 16/12/2021 al 18/12/2021

Torna la manifestazione Svicolando che dal 2016 anima i vicoli e le piazze del centro storico di Priverno e lo fa in una versione invernale che rientra in Bianco Priverno il ricco calendario di eventi pensati dall’Amministrazione Comunale per celebrare le festività natalizie.

Svicolando Winter arriva per far vivere a tutti i cittadini l’atmosfera natalizia tra arte, musica, degustazioni e shopping tra i vicoli addobbati riccamente. Ben dieci saranno i vicoli partecipanti che vedranno tingersi di colori e tanta musica, con artisti di strada, tra cui la Funky Robbers Street Band, musica itinerante, concerti di band, musicisti solisti ospitati nelle corti, nelle cantine, sui balconi degli stessi vicoli, dal jazz al rock al soul al reggae e tanto altro.

Anche la biblioteca e l'auditorium Santa Chiara ospiteranno vari appuntamenti: passeggiate parlate (a cura di Sentieri Nord Sud), tombolate, presentazioni di libri e molto altro ancora. Non mancheranno ovviamente i mercatini dell’artigianato, le degustazioni di prodotti tipici, e immancabili sotto le feste le degustazioni di caldarroste, cioccolata calda e vin brûlé.

Tra le 17 e le 21 sarà aperto il Fantastico Villaggio degli Elfi e in maniera straordinaria i Musei dove partecipare a varie attività e ammirare una mostra d’arte di artisti locali. In via Pietro Micca sarà posizionato un pianoforte che tutti potranno suonare.

È dunque a Priverno dal 16 al 18 dicembre con un fitto programma di eventi.

Il programma di Svicolando Winter:

Giovedì 16 dicembre

Carosello musicale per i vicoli con:

Saxia Modern Trio / Flalex Acustic Duo

Via Mazzini (Cantine):

ore 15.30 Poesia in cantina

ore 18.00 Taxi 109 (reggae italiano)

Via Scogli: Tombolata

San Giovanni (Piazzetta ed Atrio Setacci):

Ore 17.30 Spettacolo di magia di Samuele Di Palma (Piazzetta)

ore 17.00 L.Bonanni Duo (Atrio Setacci )

Biblioteca Comunale (Atrio):

dalle 17.00 Selfie Mirror (Lo specchio magico)

ore 17.00 (Partenza)Flalex acustic Duo

Auditorium Santa Chiara:

Visita guidata dalle ore 15,00 alle ore 18.00

P.zza Trieste:

ore 17.00 – 21.00 Mercatini a cura della Proloco

Via Consolare (Loc. Cacciotti):

ore 18.00 After Dark (Rockabilly)

Via G. Ferraioli (Cantine & Balconi):

ore 16.30 (Partenza) Saxia Modern Trio

ore 17.30 Maurizio Visca (cantautorato)

Via Pietro Micca: (Pianoforte condiviso)

ore 16.30 MusicAmo saggio di sax

ore 17.30 Saxia Modern Trio

Via Cairoli: Filodiffusione Natalizia

Piazza del Comune (Portici):

dalle 15.30 Villaggio degli Elfi

ore 17.00 Iso Guitar concerto di chitarre

ore 19.30 John, Mick & Co (classic rock)

Museo archeologico (ingresso libero):

Mostra collettiva di pittura dalle Ore 17.30

Venerdì 17 dicembre

Carosello musicale per i vicoli con:

Funky Robbers Street Band

Via Mazzini (Cantine):

ore 15.30 Caffè filosofico (a cura degli studenti dell’Istituto Rossi)

ore 17.30 JAM SESSION

a cura di L.Bonanni Jazz Quartet.

Via Scogli: Tombolata

San Giovanni (Piazzetta, atrio Setacci e Tacconibus):

Ore 17.30 Spettacolo di magia di S. Di Palma (Piazzetta)

ore 17.00 Giacomo Serino duo (Atrio Setacci )

ore 18.30 Natale a Corte nel Rinascimento (Tacconibus)

a cura dell’Associazione Palio del Tributo

Biblioteca Comunale (Atrio)

dalle 17.00 Selfie Mirror (Lo specchio magico)

ore 17.00 Maurizio Visca (cantautorato)

ore 21.00 “Dante a Teatro: L'inferno del ‘900” a cura di Matutateatro

Auditorium Santa Chiara:

Visita guidata dalle ore 15,00 alle ore 18,00

ore 17.00 Presentazione Volume: “Dieci racconti 10”

di Rosella Tacconi

P.zza Trieste:

dalle ore 17.00 – 21.00 Mercatini a cura della Proloco

Via Consolare (Loc. Cacciotti):

ore 18.00Seventeen (Rock and roll)

Via G. Ferraioli (Cantine & Balconi):

ore 17.00 Eleonora Brusca (violino elettrico)

Via Pietro Micca: (Pianoforte condiviso)

ore 18.00 Eleonora Brusca (violino elettrico)

Via Cairoli: Filodiffusione Natalizia

Ore 16.00 partenza Saxia Modern Trio

Piazza del Comune (Portici):

ore 15.00 partenza “Sentieri Nord-Sud”

Passeggiata parlata nel centro storico, tema: ordine monastico, ospedalieri e templari.

dalle ore 15.30 Villaggio degli Elfi

ore 16.00 partenza Funky Robbers Street Band

ore 19.30 Dada Musica (Musica anni ’90)

Museo archeologico (Ingresso libero)

dalle Ore 17.00 Mostra collettiva di pittura

Sabato 18 dicembre

Carosello Musicale Saxia Modern Trio / Flalex acustic Duo

Via Mazzini (Cantine):

ore 15.30 Caffè filosofico (a cura degli studenti dell’Istituto Rossi)

ore 17.00 partenza Saxia Modern Trio

ore 18.00 Maurizio Visca (cantautorato)

Via Scogli: Tombolata

San Giovanni (Piazzetta ed Atrio Setacci):

ore 17.30 Spettacolo di magia di Samuele Di Palma (Piazzetta)

ore 18.00 Gipsy Connection (Atrio Setacci )

Biblioteca Comunale (Atrio):

dalle 17.00 Selfie Mirror (Lo specchio magico)

ore 16.30 Presentazione del libro “Compagni di strada” di Alessandro Leonoro

ore 18.00 Eleonora Brusca (violino elettrico)

Auditorium Santa Chiara:

Visita guidata dalle ore 15,00 alle ore 18,00

ore 15.00 Caffè Filosofico

P.zza Trieste:

dalle ore 17.00 – 21.00 Mercatini dalle Mercatini a cura della Proloco

Via Consolare (Loc. Cacciotti):

ore 15.30 Caffè filosofico

ore 18.30 Loud Speakers (musica pop)

Via Consolare (Prosciutteria):

dalle ore 16:30 Falia e Broccoletti Assaggio e degustazione a cura

del Com. “Sagra Falia&Broccoletti Priverno”

Via Consolare (Chiesa S. Maria del Suffragio):

Kalenda Maya Chorus, “Gloria in cielo e pace in terra”:

ore 17.30 Voci e suoni del Natale

Via G. Ferraioli (Cantine & Balconi):

ore 16.30 Flalex acustic Duo partenza

ore 17.00 Eleonora Brusca (violino elettrico)

Via Pietro Micca: (Pianoforte condiviso)

ore 17.30 Giacomo Serino duo (tromba e piano)

ore 19.00 M. Enrico Angelini ed il soprano Lucia Pietrantoni in “CANTI DI NATALE”

Via Cairoli: Filodiffusione Natalizia

Piazza del Comune (Portici):

dalle 15.30 Villaggio degli Elfi

ore 19.30 Taxi 109 (Reggae italiano)

dalle ore 17.00 Museo archeologico: Mostra collettiva di pittura

Ore 17.00 Laboratorio creativo per bambini - (Ingresso libero)