Taccuini & Castelli: torna a Sermoneta il raduno nazionale di urban sketchers

Tutto pronto per la seconda edizione di “Taccuini & Castelli”, il raduno nazionale di illustratori di paesaggio per il centro Italia organizzato dall’associazione Sintagma e il Comune di Sermoneta

L’amore per il viaggio, la natura e il disegno si fondono per far vivere appieno i luoghi e condividere passioni comuni in un raduno che non richiede ai suoi partecipanti di avere esperienze, studi o competenze particolari, se non il piacere di mettere su carta ciò che li circonda.

E quale piacere maggiore se non riprodurre paesaggi mozzafiato come gli scorci che offre la splendida Sermoneta? Professionisti talentuosi e semplici novizi col desiderio di tenere in mano una matita e pronti a fare tantissime domande potranno disegnare insieme.

Sabato 30 aprile si raduneranno in piazza Belvedere alle ore 10.00 tutti gli sketchers partecipanti che, dopo il saluto dell’Amministrazione comunale e degli organizzatori Mauro Nasi e Giancarlo De Petris, si sguinzaglieranno per il centro storico di Sermoneta e immortaleranno vicoli, panorami, nicchie e angoli particolarmente suggestivi.

La giornata si concluderà alle 17.30 con il ritorno al Belvedere e la consegna degli schizzi realizzati che verranno riprodotti su stampa ed esposti anche nella giornata di domenica 1° maggio, oltre che pubblicati e condivisi su vari gruppi social e online.

La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque, basta presentarsi muniti di taccuino o fogli da disegno, matite e colori a scelta. È consigliata la prenotazione da effettuare inviando una email all’indirizzo info@sintagma.site

L’evento è inserito negli appuntamenti dei gruppi SketchcrawlRoma, Lazio Eventi, Visit Lazio, Autori Diari di Viaggio, SketchcrawlItalia.