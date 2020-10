Taccuini e Castelli: a Sermoneta il raduno nazionale di Urban Sketch

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di disegno si terrà a Sermoneta la prima edizione di "TACCUINI & CASTELLI | Sermoneta in sketch" - Raduno Nazionale di Urban Sketch.

Una manifestazione aperta a tutti, qualsiasi sia la propria formazione ed esperienza, un’occasione per osservare con occhio diverso le bellezze che ci circondano e fermare un momento attraverso i tratti di una matita: la fortezza dei Caetani, il duomo, la sinagoga, il Giardino degli aranci, la Loggia dei mercanti, la cinta muraria, vicoli, scalinate, piazzette, scorci e tutti i panorami che cattureranno l'attenzione dei disegnatori.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Sintagma con il patrocinio del Comune di Sermoneta nell’ambito dell’iniziativa “Autunno delle Meraviglie” della Regione Lazio, si terrà sabato 24 e domenica 25 ottobre nello splendido Borgo Medievale. Per i partecipanti è previsto un coupon di sconto per pranzare nei locali convenzionati.

La giornata di sabato sarà dedicata al disegno dal vero degli splendidi scorci di Sermoneta. Gli elaborati saranno raccolti a fine giornata e sarà allestita una mostra visitabile il giorno dopo presso Palazzo Caetani.

La giornata di domenica si aprirà con l’inaugurazione dell’esposizione dei lavori, e nel si terranno il laboratorio di Urban Sketch aperto a tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa splendida attività e la presentazione del libro “Viaggio nella Terra Pontina” di Giancarlo De Petris.

In occasione delle Giornate FAI di Autunno, si terranno inoltre delle visite guidate in splendidi luoghi di Sermoneta non sempre aperti al pubblico.

La partecipazione è libera e gratuita ma nel rispetto delle norme anti COVID-19 è consigliabile prenotare inviando una email all’indirizzo info@sintagma.site

Il programma della manifestazione:

Sabato 24 ottobre

Ore 9.30 - Loggia dei Mercanti: raduno partecipanti

Ore 10.00 - Saluto di benvenuto del Sindaco

Ore 10.10 - Istruzioni ai partecipanti

Ore 10.30 - Cenni storico-turistici

Ore 11.00 - Inizio “Urban Sketch” per Sermoneta

Ore 12.30 - pausa pranzo (coupon per sconto ai partecipanti nei locali convenzionati)

Ore 16.00 - Fine “Urban Sketch”

Ore 16.30 - Loggia dei Mercanti: ritrovo

con presentazione pubblica degli elaborati

Ore 18,30 - Saluti e chiusura manifestazione

Domenica 25 ottobre

Ore 10.00 - Palazzo Caetani: apertura mostra

elaborati di “Urban Sketch”

Ore 11.00 - Loggia dei Mercanti: laboratorio di “Urban Sketch” aperto a tutti

Ore 17.00 - Loggia dei Mercanti: presentazione libro “Viaggio nella Terra Pontina” di Giancarlo De Petris

Gallery