Teatro Aperto si conclude con quattro spettacoli di compagnie amatoriali

Volge al termine la stagione Teatro Aperto che ha intrattenuto il pubblico di Priverno in questi mesi con appuntamenti legati al cinema, alla letteratura e ovviamente agli spettacoli teatrali.

Una chiusura che sarà una full immersion nel teatro amatoriale di qualità che ospiterà quattro compagnie non professionali ma molto attive sul territorio: quattro spettacoli dal 25 al 28 novembre presso il Teatro comunale di Priverno che dai primi di dicembre sarà intitolato al compianto Gigi Proietti.

Si inizia giovedì 25 novembre alle ore 21 con lo spettacolo “Pinocchio. Fiaba nera” della compagnia Neurone Specchio, con Francesca Del Carmen e Gianni Vitarelli, voce narrante Angelo De Nardis, al pianoforte Carmine Pongelli, alla consolle Skullface91. Neurone Specchio lavora spesso sulla dissacrazione e il ribaltamento dell'interpretazione delle favole e stavolta ha messo mano all’opera più famosa di Collodi, Pinocchio, gridando al proprio pubblico che non è una favola per bimbi, anzi… Lo spettacolo percorre i luoghi e le atmosfere di quei sogni e di quegli incubi causati della fiaba di Collodi.

Secondo spettacolo della manifestazione sarà in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne”, si terrà venerdì 26 novembre alle ore 21 sarà la volta di “Questo corpo. Voci di donne”, uno spettacolo della compagnia Diritto&Rovescio, con Marina Martini, Letizia Giorgi, Cristina Giorgi, Simona Giorgi, Alba De Vincenzo, Ilaria Guarnacci, Elisa Pucci, Mauro Guarnacci. È un viaggio attraverso le donne e il loro corpo, passando dal dramma allo humour, tra parole, versi e note. Si parla di dolori, di stereotipi di genere, di confessioni, di figli, di ribellioni e di ironie salvifiche. Storie di bambine, di graziose, di madri, di vittime del presunto amore, di femme fatale, di veneri attempate e di principessine ribelli.

Terzo appuntamento con la chiusura di Teatro Aperto sarà sabato 27 novembre alle ore 21 con la commedia dialettale “Fb_Forever(e)” di Anna Maria Scampone, interpretata dal gruppo teatrale Purpurin di Priverno. La storia è imperniata sui personaggi di Tuta e Pasquale, una coppia di anziani coniugi che, per essere al passo coi tempi e, soprattutto per cercare marito alle due figlie, si iscrivono a Facebook. Nel giro di pochi giorni, Tuta si fa fagocitare dal social e anche Pasquale sembra averci preso gusto, soprattutto perché ha perso la testa per una donna, ma quello che non sa è che si è invaghito di un profilo fake...tante risate e divertimento assicurato!

Chiude la rassegna domenica 28 novembre alle ore 18 lo spettacolo “La legge è uguale per tutti. Se le sapeva n'è faceva” di Alba Marteddu, con la regia di Rosella Tacconi, e gli interpreti della compagnia Giù la maschera al suo debutto a Priverno. Una commedia in tre atti che narra le vicende tragicomiche di una famiglia in procinto di maritare una figlia.

L’appuntamento

È dunque presso il Teatro Comunale di Priverno dal 25 al 28 novembre, gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19. La prenotazione obbligatoria potrà essere effettuata ai numeri 3286115020-3291099630.