Teatro Aperto a Priverno: gli eventi di novembre

Prosegue a Priverno la rassegna Teatro Aperto ideata e diretta da Matutateatro, che rientra nel progetto Officina Culturale del Monti Lepini sostenuto dalla Regione Lazio, un riconoscimento riconfermato proprio in questi giorni a sugello della qualità, la passione e l’impegno di questa realtà sul territorio.

Una ricca programmazione di eventi animerà il Teatro Comunale di Priverno per tutto il mese di novembre: teatro, spettacoli per ragazzi, reading, proiezioni cinematografiche.

Spettacoli a cura di grandi compagnie provenienti da tutta Italia organizzati in collaborazione con ATCL e di compagnie locali, proiezioni di film in programmazione nelle migliori sale, teatro per ragazzi, letture di grandi classici della letteratura come l’Eneide o l’omaggio a Dante nel 700° anniversario della sua morte.

Per assistere agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione chiamando i numeri 3286115020 o 329 1099630. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19 vigenti.

la foto è tratta dalla pagina Facebook del Teatro Comunale di Priverno

La programmazione di novembre

Giovedì 4 novembre

Cinema

Ore 21.00 Miss Marx

Regia: Susanna Nicchiarelli

Sabato 6 novembre

Racconto

Ore 21.00 La Caduta di Troia

Racconto dal II libro dell’Eneide a cura di Titta Ceccano

Domenica 7 novembre

Famiglie a Teatro

Ore 17.30 Don e Sancho

Teatro del Cerchio

Giovedì 11 novembre

Cinema

Ore 21.00 La Straordinaria Vita di David Copperfield

Regia: Armando Iannucci

Sabato 13 novembre

Reading

Ore 21.00 Il contrappasso. Dura Lex, Sed Lex

Lectura Dantis di alcuni dei canti più celebri dell’Inferno

A cura di Giuseppe Pestillo

Giovedì 18 novembre

Cinema

Ore 21.00 Lezioni di Persiano

Regia: Vadim Perelman

Domenica 21 novembre

Famiglie a Teatro

Ore 17.30 La regina delle Nevi

Giallo Mare Minimal Teatr

Giovedì 25 novembre

Teatro

Ore 21.00 Pinocchio Fiaba Nera

Neurone Specchio

Venerdì 26 novembre

Teatro

Questo Corpo, voci di donne

Diritto & Rovescio

Sabato 27 novembre

Teatro

Ore 21.00 Fb_Forever(e)

Gruppo Teatrale Purpurin

