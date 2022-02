Teatro di Domenica al San Francesco di Sabaudia

Anche il teatro San Francesco di Sabaudia torna a programmare una, seppur breve, rassegna di spettacoli dopo gli eventi a singhiozzo degli ultimi due anni dovuti alla pandemia.

Dal 13 febbraio al 24 aprile arriva Teatro di Domenica tre spettacoli comici per rallegrare gli animi in un periodo non proprio semplice portanti in scena da compagnie locali di altissimo livello.

La rassegna a cura di Dario De Francesco è realizzata in collaborazione con OperaPrima Teatro, SettezeroTre Teatro, Cablato Service e l’AVIS sezione di Sabaudia.

Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 18.30 presso il Teatro San Francesco di Sabadia. Sarà obbligatorio l’ingresso con mascherina Ffp2 e il green pass rafforzato. Per informazioni, prenotazioni e per acquistare l’abbonamento è possibile contattare il numero 392 1936895.

Il programma della rassegna

Domenica 13 febbraio

Tutti in Maschera… Arriva Carnevale!

Compagnia Opera Prima Teatro

Sabato 19 e domenica 20 febbraio

Antiquariato Orientale

Compagnia SettezeroTre Teatro

Domenica 24 aprile

Life is Life

Improvvisazione sul tema di e con Marco Giannini