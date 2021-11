Teatro Gigi Proietti di Priverno: al via la stagione di prosa 2021-2022

Riapre ufficialmente i battenti con la stagione di prosa il Teatro Comunale di Priverno che, rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, inizia un nuovo capitolo della sua storia con una importante intitolazione niente meno che al compianto Gigi Proietti.

Dunque si apre la stagione di prosa del Teatro Gigi Proietti di Priverno curata dal Comune di Priverno, dall’ ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, e da Matutateatro che prevedrà sei spettacoli di altissimo livello con grandi protagonisti del teatro contemporaneo.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento all’intera stagione (al costo di 70 euro l’intero e 60 euro il ridotto) da ritirare presso la Biblioteca Comunale Pierina Carfagna dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 328 6115020 o 329 1099630.

Sabato 4 dicembre, alle ore 18.30, prima dello spettacolo di apertura della stagione, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del teatro alla presenza di Carlotta Proietti, secondogenita del grande Gigi, che sarà poi protagonista dello spettacolo.

Il calendario della stagione 2021-2022

sabato 4 dicembre alle ore 19.00

THE PRUDES

di Anthony Nielson, traduzione di Natalia di Giammarco, con Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci, che cura anche la regia, musiche originali di Giovanni Mancini, inaugura la stagione

Una divertente commedia che, con ironia e humor, affronta i problemi di una coppia consolidata in crisi dovuta al calo di desiderio.

Martedì 4 gennaio ore 21.00

IN NOME DELLA MADRE

testo di Erri De Luca con Galatea Ranzi

Lo spettacolo racconta la gravidanza di Miriàm/Maria, una ragazza della Galilea che ha una strana visione nella quale un angelo le annuncia che avrà un figlio e le profetizza per lui un destino di grandezza. Non è un’urgenza storiografica quella che muove De Luca, piuttosto, è il desiderio di raccontare «qualcosa che non c’è», una versione laica e poetica della nascita di Gesù.

venerdì 4 febbraio ore 21.00

PASTICCERI. Io e mio fratello Roberto

Ambientato in una cucina, lo spettacolo vede due fratelli gemelli raccontare del loro amore per la stessa donna, due moderni Cyrano che si muovono tra la poesia e la crema pasticcera, interpretati da Roberto Abbiati e Leonardo Capuano, anche autori del testo, in scena

sabato 26 febbraio ore 21.00

S/COPPIA d-istruzioni per l’uso

a cura di Riccardo Bàrbera, con le musiche di Marco Schiavoni, per la regia di Paolo Pasquini con Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Riccardo Bàrbera.

Da Tacito, Benni, Boccaccio, Twain, Guareschi sono i protagonisti di questa indagine divertita e insieme semiseria sulle origini e i destini (incerti?) della forma più misteriosa, potente, instabile e duratura di rapporto umano

mercoledì 9 marzo ore 21.00

MUSEO PASOLINI

Di e con Ascanio Celestini

Attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l’ha conosciuto, lo spettacolo si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare?